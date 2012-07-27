奥运男足日本爆冷胜西班牙 巴西惊险胜出

路透7月26日曼彻斯特电（记者Mike Collett）---在奥运会男足小组赛首日的比赛中，日本队爆出奥运会第一个冷门，以1-0的战绩击败了本届奥运会的夺冠大热门西班牙队，巴西则在另一场比赛中3-2惊险战胜埃及队。

东道主英国国奥队52年来首次亮相奥运赛场，不过面对老特拉福德球场72,000名观众，英国队并未能全取三分，塞内加尔队在最後时刻扳平比分，最终两队1-1战平。

阔别奥运赛场84年的乌拉圭队，在老特拉福德球场之前的一场比赛中2-1逆转战胜阿联酋。

奥运男足的16支参赛队当天全部亮相，第一次参加重大国际赛事的白俄罗斯队在考文垂市体育场以1-0战胜新西兰队。

真正的冷门还是在汉普顿公园球场日本战胜西班牙，西班牙队期望成为第一个包揽世界杯、欧洲杯、和奥运会三项冠军的国家。

日本队在第34分钟时由大津佑树（Yuki Otsu）射门得分，上半场即将结束时，西班牙队中锋马丁内斯（Inigo Martinez）被罚下，西班牙最终未能扭转败局。

当被问到这是否是日本队有史以来最好的胜利时，日本队教练关冢隆（Takashi Sekizuka）说，“我们一直很期盼这场比赛，最关键的是要表现出我们到底有多大的实力。”

“现在我们必须要为赢得与摩洛哥队和洪都拉斯队的比赛而做准备了，但是我对今天的结果非常的满意。”

尽管西班牙很希望得到奥运冠军，但巴西队也被认为是夺冠热门，期待赢得该国第一枚奥运会男足金牌。

巴西队在加迪夫最终3-2险胜埃及队，在开场30分钟内，巴西队拉斐尔（Rafael）、达米昂（Leandro Damiao）与内马尔（Neymar）便各入一球，3-0领先。

下半场，埃及队重整旗鼓，阿布特里卡（Mohamed Aboutrika）先进一球，之後在离比赛仅剩14分钟时，萨拉赫（ Mohamed Salah）又扳回一球。

在比赛中头球建功的巴西球星内马尔告诉记者：“我们需要提高，但是在取得一场胜利之後，再继续提高，为下一场比赛做准备总是好事。”

英国队上次进入奥运决赛圈要追溯到1960年的罗马奥运会，英国队在当日老特拉福德球场的比赛中保持领先达一个多小时，但首次参加奥运会的塞内加尔队扳回一球，最终以1-1战平。

在第20分钟时，贝拉米（Craig Bellamy）射门使英国队领先，在终场前8分钟，塞内加尔队科纳特（ Moussa Konate）射门扳平比分。

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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