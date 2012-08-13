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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 13日 星期一 10:52 BJT

巴西男足无缘金牌

周六伦敦奥运会男足在温布利大球场展开冠军争夺赛，五届世界杯冠军巴西1-2不敌墨西哥，冲击金牌失利。开场仅28秒，墨西哥队的佩拉尔塔就攻入一球，第75分钟，佩拉尔塔梅开二度，巴西队仅凭胡尔克在补时阶段的进球才扳回一城。共86,162名观众观看了本场比赛，创下奥运会史上最高纪录。

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