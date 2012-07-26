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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 26日 星期四 11:41 BJT

误配韩国国旗 朝鲜女足愤怒罢赛

在奥运会女足小组赛周三朝鲜对阵哥伦比亚的比赛上，主办方闹出乌龙遭遇极大尴尬。在赛前介绍双方队员的环节中，球场大屏幕为朝鲜运动员们错配上韩国国旗，愤怒的朝鲜队随即罢赛。主办方极力道歉，才使朝鲜队重新回到场地，比赛推迟了一个多小时才开始，最终朝鲜2-0取胜。

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