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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 25日 星期三 10:09 BJT

开幕式小贝“铁定有份”

前英格兰国家队队长贝克汉姆周二在接受CNN采访时表示，自己将铁定在开幕式上的某一环节中出现，但称自己尚不可提供更多细节。目前效力于洛杉矶银河队的小贝遗憾落选本届奥运会英国国家队，但他表示对奥运会无比期待。贝克汉姆出生于雷顿斯通，距离伦敦奥林匹克运动场仅五公里。

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