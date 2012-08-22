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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 22日 星期三 15:22 BJT

洪明甫：打政治标语球员应得到奖牌

韩国国奥队主教练洪明甫周三表示，在奥运会赛场上打出政治标语的球员理应得到属於他的那枚铜牌。伦敦奥运会韩国击败日本赢得铜牌後，韩国队球员朴钟佑打出“独岛是我们的领土”的标语。朴钟佑被禁止登上奥运领奖台，韩国奥委会也禁止其参加官方的庆功活动。洪明甫表示这种处理方式有欠妥当。图为朴钟佑资料图片。

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