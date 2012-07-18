谁是奥运全球顶级赞助商？

路透7月17日电（记者 Keith Weir）---奥运会拥有11家大型跨国企业组成的全球顶级赞助商，四年一周期的冬、夏奥运会期间，11家顶级赞助商共支付近10亿美元的赞助费用。

与其他主流体育赛事不同，奥运会的赞助商不能在奥运赛场四周的挡板上作商标广告。

企业们称其奥林匹克营销活动的回报比较模糊。他们觉得奥运会为其的专业技术和产品服务提供了一个全球性的展示舞台，增加对消费者和商业夥伴的吸引力。他们还在热爱奥运项目的员工中间建立了对企业的热切忠诚，奥运项目也反过来为新技术提供了试验平台。

*可口可乐(Coca-Cola)(KO.N)(类别：非酒精饮料)

--这家美国汽水公司自1928年阿姆斯特丹奥运会以来就一直是奥运会的赞助商，目前的赞助协议将持续到2020年。

--奥运游泳五金得主、後来出演了《人猿泰山》的约翰尼·维斯穆勒(Johnny Weissmuller)1934年签约成为第一位为之代言的奥运选手。

--批评者们因为普遍存在的肥胖问题而质疑可口可乐和麦当劳作为奥运会赞助商所扮演的角色。奥委会主席罗格(Jacques Rogge)最初也有过类似质疑，但之後辩护称两企业有权赞助奥运。

*宏碁(ACER)(2353.TW)(计算机设备)

--宏碁签署赞助2010温哥华冬奥会和2012伦敦奥运会的协议，这家台湾电脑企业是第一次出资赞助一届夏季奥运会。在近年来的一系列并购之後，宏碁除了同名的宏碁电脑品牌之外，还把捷威(Gateway)、Packard Bell和eMachines纳入旗下。宏碁还是唯一一家没有签署下一个四年赞助协议的奥运赞助商。

*源讯(Atos)(ATOS.PA)(信息技术)

--2001年，当这家法国企业的名字还是Schlumberger Sema的时候，就名列重要的奥运全球赞助商之中。它将从设在金丝雀码头金融区的技术中心运营伦敦奥运的所有科技设备。

--它必须确保其处理结果与世界各大媒体实时对接，预计处理的数据将比北京奥运会期间多30%，这也反映出了日益增长的对便携式电子设备上信息流通的需求。源讯目前与国际奥委会的赞助协议将延续到2016年的里约热内卢奥运会。

*陶氏化学公司(DOW CHEMICAL)(DOW.N)(奥运官方化学公司)

--陶氏是第一次赞助奥林匹克运动会，而其尴尬经历反映出与如此高曝光率的项目合作会有多大的风险。环保人士对陶氏展开重重抵制，背後关联可以追溯到1984年印度博帕尔发生的一起事故。1984年，联合碳化物公司位於印度博帕尔的农药厂发生有害物品泄漏造成伤亡。而陶氏在2001年买下了联合碳化物公司。

--当陶氏同意为伦敦奥运场馆额外提供价值七百万英镑(合1090万美元)的装饰性包装材料时，愤怒再次蔓延开来。这些包装材料上看不到陶氏的商标。陶氏与国际奥委会的协议将延续到2020年。

*通用电气公司(GENERAL ELECTRIC)(GE.N)(能源产业、销售、医疗保健、照明、飞机引擎、铁路交通、水治理、设备和运输管理)

--通用电气遍布全球的各种服务折射出了这家美国最大企业集团的多样化经营。它的设备网络将帮助解决奥运场馆照明、奥运村电力供应和在医疗中心为运动员检查紧张和压力等问题。

--2011年，通用电气将其持有的NBC Universal的控股权(51%)出售给了有线电视运营商康卡斯特(Comcast Corp)，而NBC拥有奥运会在美国的独家转播权。通用电气与国际奥委会签约到2020年。

*麦当劳(MCDONALD'S CORP)(MCD.N)(食品零售与服务)

--麦当劳自1976蒙特利尔奥运会以来就一直是奥运会的赞助夥伴。早在1968年，麦当劳第一次涉足了奥运事务，当时为在格勒诺布尔(Grenoble)参加冬季奥运会却翘首渴望家乡口味的美国运动员们空运汉堡。

--麦当劳将在伦敦以东的奥林匹克公园开设四家连锁分店，并宣称这将是全世界最宽敞也是最繁忙的麦当劳餐厅。与可口可乐一样，麦当劳也一直是关注食品健康的游说集团控诉的对象。它今年把赞助协议续签了八年。

*欧米茄(OMEGA) UHR.VX(计时)

--欧米茄属於世界上最大的钟表制造商--瑞士斯沃琪集团(Swatch group)旗下品牌。该品牌涉足了1932年以来的所有奥运会，它对於赛事运转的关键角色是至关重要的。计算世界纪录的时间也将是它在2012伦敦奥运会工作的一部分。赞助协议签至2020年。

*松下(PANASONIC) (6752.T)(音频/电视/视频设备)

--日本松下集团提供的视频设备将为成千上万的全球电视观众提供转播服务。该企业还为奥运赛场的观众们赞助了音频系统和大屏幕电视。

--自1987年成为奥运全球赞助商以来，松下一直在寻求改变。过去四年间，松下亏损达150多亿美元；它正在将未来的发展重点从电视移向大型家用电器和太阳能电池板。赞助协议签至2016年。

*宝洁(PROCTER & GAMBLE)(PG.N)(个人护理和家用产品)

--宝洁在2010年签署了五届奥运会的一揽子赞助合作协议。它与国际奥委会的合作是第一个在一个赞助协议下覆盖多个品牌的合同。宝洁表示，奥运会给了他们一个推广给更广泛观众和更多女性的机会，这是赞助其他体育赛事所达不到的。

--宝洁涉足奥运源自在2010年温哥华冬奥会为美国代表队提供赞助。宝洁旗下品牌包括有吉列(Gillette)和金霸王(Duracell)等。宝洁认为奥运赞助为其增加了一亿美元的销售收入。

*三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS)(005930.KS)(无线通信)

--韩国电子公司作为奥运赞助商已经15个年头了，它的协议签到了2016年。取代诺基亚(Nokia)成为世界最大的手机制造商後，该公司利用围绕奥运的兴奋感来推动其Galaxy SIII智能手机的销量。未能入选英国代表队的前英国足球队长贝克汉姆为三星的推广活动扮演了重要角色。

*Visa (V.N) (支付服务)

--Visa也是一家自上个世纪八十年代开始与IOC合作的资深奥运赞助商，它还续签了八年的赞助合作协议。奥运迷们需要一样Visa卡在奥运场馆来为交易支付，他们也需要Visa来完成在网上的抢票支付。在2012伦敦奥运会上，该公司计划与另一个赞助商三星合作，尝试开通智能手机支付功能。（完）

--编译： 林秀峰 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。