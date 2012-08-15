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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 15日 星期三 10:37 BJT

奥运银牌得主将加盟NFL

刚刚在奥运赛场为美国赢得男子4x100米接力银牌的杰夫·邓普斯(Jeff Demps)将加盟美国国家美式橄榄球大联盟(NFL)。邓普斯已提交相关文件，目前正在寻找能够接收他的球队。邓普斯(图右)在佛罗里达短吻鳄队效力的四年间，共有2470码冲球和23个达阵。

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