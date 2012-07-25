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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 25日 星期三 12:02 BJT

英国将寻求法律途径阻止罢工

英国内政部发言人周二称，英国公共与商业服务工会(PCS)组织的奥运开幕前一天的罢工有程序上的问题，将诉诸于法律手段，向高等法院申请强制令来阻止此次罢工。如果英国边境署与入境人员管理处将按照计划於周四举行罢工，将给英国的边境运输系统造成巨大压力。

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