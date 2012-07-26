英国边境署员工取消奥运前罢工计划

希斯罗机场三号航站楼外为可能的罢工而准备了空座椅，准备给排队的旅客使用。 REUTERS/Paul Hackett

路透伦敦7月25日电---周三，包括希斯罗机场相关职员在内的边境署职员取消了一项罢工活动。此前他们威胁英国政府将在奥运会开幕前一天开展长达24个小时的罢工，为此英国政府准备向法庭申请一项禁制令以对付此次罢工。

英国公共与商业服务工会（PCS）秘书长瑟沃特卡（Mark Serwotka）告诉记者，该工会与政府官员关於削减工作量的谈判已经取得了进展。

该组织原准备在周四、也就是开幕式前一天进行的罢工受到了政府的严厉谴责。

“国民们有不满要表达，这是他们的权利，但是他们不该选择开幕式的前一天表达不满，”体育大臣亨特（Jeremy Hunt）如此对BBC说道。

内务部的律师们原本准备在周三中午向法庭申请一项制止罢工的指令。他们的理由是PCS成员内部进行罢工投票的流程有问题。

“我们相信取得的重大进展，意味着我们没有理由在明天继续之前计划好的罢工行动了，”瑟沃特卡如此说道。

瑟沃特卡说他们之所以取消罢工计划，是因为在准备开展罢工的仅仅24小时前，政府终於承诺将开展一项新的投资，同时将提供1100个新岗位。

他承认工会在奥运会开幕前一天的罢工计划遭到了公众的强烈反对。因为这项罢工计划，一些政府官员和保守议员谴责他的行为“可耻”。

但是瑟沃特卡否认这些负面评价是工会取消罢工的原因。

他说，“这次公众对於我们的辱骂和尖刻批评还真是史无前例。”

“质疑兢兢业业工作的公务人员们的爱国心，政府的这一行为真是令人作呕。像亨特这样的失败政客根本无权质疑这些公务员的爱国心。”（完）

编译： 孙舒 发稿：王燕焜

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