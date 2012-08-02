《人民日报》反驳对叶诗文的质疑

路透8月2日北京电---对於奥运游泳天才叶诗文服用兴奋剂作弊的质疑，中国官方报纸称，这种无端贬损凸显无知和“根深蒂固的偏见”。

在上周六的女子400米个人混合泳决赛中，叶诗文打破世界纪录的表现，使部分观察人士认为叶诗文有可能服用了禁药，中国体育官员、叶诗文的父亲以及叶诗文本人都坚决否认服用禁药。

《人民日报》强烈反驳对叶诗文的质疑，称对叶诗文在伦敦奥运会上服用禁药而获得两枚金牌的质疑，是对中国取得的成绩以及不断壮大的力量怀有恶意。

“某些西方媒体对中国运动员的优异表现无端猜忌，已经不是第一次。根深蒂固的偏见，使他们陷入无知盲区，”《人民日报》周二评论说。

“个别人说三道四，不仅损毁不了中国的形象，也挡不住中国继续前进的步伐。”

“指望抹黑中国选手，干扰中国体育健儿在伦敦奥运会上的竞技表现，这其实是打错了算盘，”《人民日报》评论说。

其他人为她进行了辩护，指控那些批评是种族主义的表现，并指出叶诗文的表现绝不是出乎意料，她在去年就赢得女子200米个人混合泳的世界冠军，这些年来一直受到体育界的关注。

《人民日报》称，“叶诗文从六七岁开始坚持游泳训练，她的精彩表现并非事出偶然。”

叶诗文在女子400米个人混合泳比赛最後100米的自由泳阶段惊人地将世界冠军贝塞尔（Elizabeth Beisel）远远地甩在後面，这让人们质疑不使用兴奋剂药品人类是否能达到这种水平。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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