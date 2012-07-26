孙杨为伦敦夺金做好准备--澳洲教练

路透伦敦7月25日电（记者 Ian Ransom）---孙杨的澳洲教练科特雷尔（Denis Cotterell）表示，孙杨完全称得上是长距离游泳名将哈克特（Grant Hackett）的接班人，但是还得在伦敦奥运赛场上检验一下，他到底有没有继承哈克特的意志力。

科特雷尔是一位来自澳大利亚黄金海岸、头发蓬松的冲浪爱好者。他曾指导哈克特赢得2000悉尼奥运会男子1,500米自由泳冠军。哈克特在四年後的雅典奥运会上成功卫冕。

科特雷尔现在正站在执教生涯又一次胜利的边缘。年仅20岁的世界冠军孙杨是伦敦奥运男子1,500米自由泳项目的夺冠大热门，并且还是韩国选手朴泰桓在男子400米自由泳卫冕道路的头号竞争对手。

尽管孙杨战果辉煌，科特雷尔还是为自己的弟子捏一把汗，不愿意透露太多--既不想去给压力已经很大的孙杨增加新的负担，又不愿意使自己的中国雇主感到不安。

他情不自禁地夸耀自己这位身材瘦高的中国弟子，然而，却形容他是一个“有着稍大面颊”的大男孩。

“在孙杨身上我看到了哈克特的很多品质，”疲倦的科特雷尔在他的奥运村住处中给路透记者打电话说道。

“他对这项运动充满了热情，他对速度格外痴迷。”

“他到底会不会和哈克特一样坚韧顽强，我们将拭目以待。他的技术无以伦比，但是在意志力上稍有欠缺。”

“你不会比哈克特更顽强--所有伟大的游泳运动员，像波波夫（Alex Popov）和霍根班德（Pieter van den Hoogenband）都同意这一点。”

“（孙杨）在伦敦的比赛都将进一步塑造他的品质。”

1,500米长距离游泳堪称泳池中的铁人赛。而科特雷尔的传奇色彩便是来自於他是澳大利亚在该项目上称霸的总设计师。但是他站在孙杨这边的成功还没有得到来自祖国的普遍称赞。

这位澳大利亚人目睹了自己的中国弟子在去年上海世锦赛上打破了哈克特保持了十多年之久的世界纪录。哈克特哀叹这个记录被打破是澳大利亚的损失。

由孙杨领衔的中国游泳队正在外籍教练的帮助下如日中天，外教中还包括了美国教练伯顿（Mike Bottom）；伯顿执教的200米蝶泳选手吴鹏在世锦赛上夺得了一枚铜牌。

“只在很少的程度上你可以说（这些批评）是公平的，”科特雷尔说道。他曾在位於黄金海岸的迈阿密游泳俱乐部（Miami Swimming Club）接待过许多有望获奖的奥运选手。

**艰苦卓绝的训练方案**

“我随时准备给那些过来求助又有所准备的人们执教。这是一个艰苦卓绝的训练方案。”

“带领孙杨和其他中国选手训练让我对奥林匹克运动保持了热忱。事实反复证明，我的训练方案仍然有效，而且它还在继续开花结果。”

孙杨会去争取成为第一个获得奥运男子游泳金牌的中国选手，但是他尚未在海外的大型比赛上登场亮相过。他赢得的两项最重量级的冠军都是在中国举办的赛事中获得的。

在2010年广州亚运会上，他在1,500米项目上夺得冠军，证明了自己的实力。一年以後的上海世锦赛，他又力压群雄轻松夺冠。

一两枚在海外赛场的金牌是孙杨以及科特雷尔需要的终极证明。孙杨在这场一生中最重要的比赛的自信，也让科特雷尔颇感欣慰。

在飞赴伦敦前，孙杨这样鼓励自己的队友：“我感觉自己就像一名勇敢的战士，手持盾牌，我就要去全力以赴了！”

孙杨绝不是一个“内心顽强”的成熟孩子，科特雷尔说道。孙杨在北京奥运结束後前往迈阿密俱乐部拜访了科特雷尔，後者为他画了一幅酷爱恶作剧的傻乎乎的少年肖像画。

“尽管在过去了几个月中他看上去成熟了一点点。”

“看上去他为自己成为了世界纪录创造者而非常自豪——他喜欢创造纪录，现在他正享有这成为那种人的天赐良机。他看起来非常喜欢挑战。”

“当然，他并没有没自己的处境所困扰。”

中国多年来一直派遣选手向科特雷尔求教。他第一次与中国队合作的对象是与张琳。在他的指导下，这位弟子在北京奥运赛场上取得了一枚银牌。

科特雷尔已经学会了一些简单的汉语口令来指挥中国弟子，但是他还是需要依赖翻译帮助他给运动员们传递一些更深奥的信息。

除了孙杨以外，另有12名中国奥运游泳队队员从科特雷尔的训练方案中受益；这位澳大利亚传奇教练期待着他们中的好几个能摘得奖牌。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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