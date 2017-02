Olympics-Men's swimming 200m breaststroke semi-finals results

LONDON, July 31 Britain's Michael Jamieson, Hungary's Daniel Gyurta and Britain's Andrew Willis were the top qualifiers on Tuesday after the semi-finals in the men's swimming 200m breaststroke. Results Table Semifinal 2 1. Daniel Gyurta (Hungary) 2 minutes 8.32 seconds 2. Andrew Willis (Britain) 2:08.47 3. Scott Weltz (U.S.) 2:08.99 4. Kosuke Kitajima (Japan) 2:09.03 5. Brenton Rickard (Australia) 2:09.31 6. Viatcheslav Sinkevich (Russia) 2:09.90 7. Marco Koch (Germany) 2:10.73 8. Scott Dickens (Canada) 2:11.71 Semifinal 1 1. Michael Jamieson (Britain) 2:08.20 2. Clark Burckle (U.S.) 2:09.11 3. Ryo Tateishi (Japan) 2:09.13 4. Tales Cerdeira (Brazil) 2:09.77 5. Giedrius Titenis (Lithuania) 2:09.95 6. Christian Vom Lehn (Germany) 2:10.50 7. Glenn Snyders (New Zealand) 2:11.14 8. Laurent Carnol (Luxembourg) 2:11.17 Qualified for Next Round 1. Michael Jamieson (Britain) 2 minutes 8.20 seconds 2. Daniel Gyurta (Hungary) 2:08.32 3. Andrew Willis (Britain) 2:08.47 4. Scott Weltz (U.S.) 2:08.99 5. Kosuke Kitajima (Japan) 2:09.03 6. Clark Burckle (U.S.) 2:09.11 7. Ryo Tateishi (Japan) 2:09.13 8. Brenton Rickard (Australia) 2:09.31