孙杨奥运夺金後情绪激动

路透伦敦7月28日电（记者 Alan Baldwin）---孙杨的衣服都被扯到了腰间，在赛後记者会的中途，他不得不停下来耸起双拳去揉揉眼睛，免得激动的泪水喷薄而出。

这名赢得中国奥运男子游泳首金的运动员在赛前到达泳池边时还是一副若无其事的样子，耳机还戴在耳朵上，护目镜也早早地带上了。但是没过多久，这种沉静的气氛就被打破了。

3分钟40秒14，这个时间仅仅比德国人保罗·比德尔曼（Paul Biedermann）创造的400米自由泳世界纪录慢了0.07秒。不过那个纪录还是诞生在仍可以使用紧身泳衣科技促进运动员发挥的时代。

孙杨看着大屏幕，瞬间就感情喷发了。任务完成！

担负了十亿国人重望的孙杨终於轻松了。他打败了卫冕冠军、韩国名将朴泰桓（Park Tae-hwan），後者屈居第二。美国人范德凯伊（Peter Vanderkaay）位列第三获得一枚铜牌。

20岁的年轻冠军後仰发出一声嚎叫，拳头兴奋地击打着水面。

“今晚的感觉太棒了，真美妙，”他通过翻译告诉路透记者。“这是一场美梦。”

“我想对我的教练、家人和所有那些帮助过我的人们说谢谢，”他补充道。

中国游泳女队曾在1992年奥运会中取得多项冠军，为中国选手在奥运泳池取得突破，而这个星期六，叶诗文在400米混合泳中的金牌以及她创下的新世界纪录继续了这支团队的辉煌。但是中国男队的成绩尚不足以与她们相媲美。（完）

编译： 林秀峰 发稿：王燕焜

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