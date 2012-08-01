叶诗文夺下第二金 坚决否认服禁药

路透伦敦7月31日电--- 或许是由於外界质疑造成的压力，或许是因为惊人的表现之後感觉到疲倦，中国小将叶诗文在周二的女子200米个人混合泳的夺金之路并不平坦。

自叶诗文三天前打破女子400米个人混合泳世界纪录以来，这个十六岁的小女孩便成为各媒体的焦点，质疑者认为她在最後自由泳阶段令人瞠目的表现是服用兴奋剂的证据。

其他人为她进行了辩护，指控那些批评是种族主义的表现，并指出叶诗文的表现绝不是出乎意料，她在去年就赢得女子200米个人混合泳的世界冠军，这些年来一直受到体育界的关注。

在400米个人混合泳比赛中，叶诗文在倒数第二的蛙泳阶段时还落後于美国世界冠军贝塞尔（Elizabeth Beisel），但却以28.93秒的成绩游完了最後50米的自由泳--这个速度比罗切特（Ryan Lochte）赢得男子同一项目最後50米的速度还快--就是这个惊人的表现引来了大量流言蜚语。

叶诗文周一在女子200米个人混合泳再度开局不利，她是最後一个起跳入水，在第一个项目蝶泳的50米之後仅排在第四，但是在第二个项目仰泳之後惊人地追到了第一。不料在第三个50米蛙泳後被美国选手莱韦伦茨（Caitlin Leverenz）和澳大利亚选手库茨（Alicia Coutts）相继超越。

由於知道叶诗文在三天前相似的情况下有惊人的表现，在场的17,000观众期待着本场比赛也会有特别之处，然而这次叶诗文却没有带来特别惊人的表现。

她的确在最後阶段超越对手，以2分07秒57的成绩夺金并打破奥运会纪录，但离美国选手库克斯（Ariana Kukors）创造的世界纪录还差近一秒，库克斯在本场比赛中位列第五。

周六澳大利亚女子4X100米自由泳接力赛冠军队成员库茨以2分08秒15的成绩获得银牌，莱韦伦茨获得铜牌，而2008年北京奥运会该项目冠军赖斯（Stephanie Rice）仅位列第四。

这也是连续五届奥运会两项女子个人混合泳项目的金牌由同一人获得，这一趋势的开端始自爱尔兰选手史密斯（Michele Smith），史密斯稍後由於使用违禁药物被禁赛。

违禁药物也成为赛後新闻发布会的焦点，记者就此向叶诗文和考特提出了一系列问题。

记者直接向叶诗文是否用过兴奋剂药物，叶诗文通过翻译做出回答称：“绝对没有。我确实感到有一些不公平，但基本上没有什麽大影响。”

“我想感谢我的队友，我的教练和我的父母，她们让我更加坚强，让我不容易受到外界的干扰。"

有人问道为什麽其他的拿多项金牌的运动员没有被指控，是否和批评者对中国的偏见有关，叶诗文对此没有否认。

她把她的成功归功于刻苦训练--9年来每天游5个小时。

当被问道怎麽看待叶诗文被指涉嫌服禁药一事时，莱韦伦茨说：“我不去评判或者指手画脚。”

“那是国际泳联（管理结构）和世界反兴奋剂机构（WADA）的事情，我相信他们的工作做的很好。”

“我要向她表示祝贺。她赢得了两块金牌而且表现非常棒！”（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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