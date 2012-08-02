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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 2日 星期四 09:46 BJT

女子200米蝶泳焦刘洋夺冠

在周三进行的奥运会女子200米蝶泳决赛中，中国选手焦刘洋後来居上，以2分05秒06的成绩获得该项目冠军并打破奥运会纪录。西班牙选手加西亚和日本选手星奈津美分别获得亚军和季军。卫冕冠军刘子歌获得第八名。在2008年北京奥运会上刘子歌与焦刘洋分获该项目的冠亚军。

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