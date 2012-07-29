女子400米个人混合泳冠军 16岁“西子姑娘”叶诗文

路透伦敦7月28日电（记者 Ferreira-Marques）---这个留着不规则的短发、笑容腼腆的中国女孩叶诗文在周日的女子400米个人混合泳比赛中勇夺金牌後，表现的十分自然。

叶诗文和她的队友、获得铜牌的李玄旭向我们展示了中国女子运动员在伦敦奥运会上的实力是不容小视的。

倒数第二的蛙泳阶段过後，叶诗文原本拉在世界冠军美国名将贝塞尔（Elizabeth Beisel）之後，但她在自由泳阶段疯狂冲刺，将贝塞尔甩在後面。

叶诗文在自由泳比赛中前50米用时仅29.75秒，比菲尔普斯（Michael Phelps）在男子混合泳决赛中同一赛段的用时还要短。而叶诗文在自由泳最後50米则仅用时28.93秒，这比男子冠军罗切特（Ryan Lochte）赢得男子400米个人混合泳最後50米的速度还要快。

叶诗文也是自高科技泳衣被禁止後第一个打破世界记录的女选手，她比之前澳大利亚选手莱斯（Stephanie Rice）四年前在北京奥运会上刷新的世界纪录提高了1秒多，但叶诗文说，之前她晚上没睡好而且赛前很紧张。

“很兴奋，感觉像做梦。”她说，“我的教练说他都没有想到我会取得这样的结果。”

有人认为中国把运动员当作“机器人”一样训练，叶诗文对此也作出了回应。

“当然不是，”她简短地向记者回答道，她说她自己太兴奋，已经不能思考了。

“我认为我们有很好的训练方式，训练很科学，这才是我们不断进步的原因。”

叶诗文在去年的世锦赛上获得了女子200米个人混合泳的冠军。她在周六最後自由泳阶段的惊人表现也要归功于她超过常人大小的手掌，而正是大手掌使她的幼儿园老师当年发掘出她的游泳潜力。

叶诗文打破了贝塞尔的奥运金牌梦，小组赛中成绩第一的贝塞尔仅获得银牌。但19岁的贝塞尔说，她15岁时错过了北京奥运会，所以这次只要登上领奖台就是很开心的。

“我可能在一开始学游泳时就梦想着这个时候，”贝塞尔在获得银牌後说，同时她也为叶诗文赢得“生命中重要的比赛”而表示祝贺。

叶诗文在三月份时刚满16岁，她来自以西湖闻名的东部富饶的旅游城市杭州，她出生于普通的工人阶级家庭。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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