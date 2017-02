Olympics-Women's swimming 400m individual medley heat 5 results

LONDON, July 28 The United States' Elizabeth Beisel was the top qualifier in heat 5 of the Olympic women's Swimming 400m individual medley heats at the 2012 London Games on Saturday with a time of 4:31.68 at the Aquatics Centre in London. The other top qualifiers were China's Ye Shiwen with 4:31.73 and Hungary's Katinka Hosszu with 4:33.77. Results Table Heat 1 1. Thi Anh Vien Nguyen (Vietnam) 4:50.32 2. Susana Escobar (Mexico) 4:50.57 3. Noora Laukkanen (Finland) 4:53.54 4. Anum Bunday (Pakistan) 5:34.64 Heat 2 1. Kim Seoyeong (South Korea) 4:43.99 2. Stephanie Horner (Canada) 4:45.49 3. Ganna Dzerkal (Ukraine) 4:48.19 4. Andreina Pinto (Venezuela) 4:48.64 5. Sara Nordenstam (Norway) 4:51.28 6. Karolina Szczepaniak (Poland) 4:52.50 7. Sara El Bekri (Morocco) 4:53.21 8. Georgina Bardach (Argentina) 4:57.31 Heat 3 1. Ye Shiwen (China) 4:31.73 2. Katinka Hosszu (Hungary) 4:33.77 3. Zsuzsanna Jakabos (Hungary) 4:37.37 4. Barbora Zavadova (Czech Republic) 4:41.84 5. Natalie Wiegersma (New Zealand) 4:44.78 6. Miho Takahashi (Japan) 4:45.10 7. Yana Martynova (Russia) 4:45.94 8. Claudia Dasca (Spain) 4:46.80 Heat 4 1. Hannah Miley (Britain) 4:34.98 2. Stephanie Rice (Australia) 4:35.76 3. Caitlin Leverenz (U.S.) 4:36.09 4. Miyu Otsuka (Japan) 4:39.13 5. Stina Gardell (Sweden) 4:41.66 6. Katheryn Meaklim (South Africa) 4:43.46 7. Stefania Pirozzi (Italy) 4:45.61 8. Jordis Steinegger (Austria) 4:45.80 Heat 5 1. Elizabeth Beisel (U.S.) 4 minutes 31.68 seconds 2. Li Xuanxu (China) 4:34.28 3. Mireia Belmonte (Spain) 4:34.70 4. Anja Klinar (Slovenia) 4:38.20 5. Aimee Willmott (Britain) 4:38.87 6. Blair Evans (Australia) 4:40.42 7. Lara Grangeon (France) 4:44.28 . Joanna Melo (Brazil) DNS Qualified for Next Round 1. Elizabeth Beisel (U.S.) 4 minutes 31.68 seconds 2. Ye Shiwen (China) 4:31.73 3. Katinka Hosszu (Hungary) 4:33.77 4. Li Xuanxu (China) 4:34.28 5. Mireia Belmonte (Spain) 4:34.70 6. Hannah Miley (Britain) 4:34.98 7. Stephanie Rice (Australia) 4:35.76 8. Caitlin Leverenz (U.S.) 4:36.09 (Editing by Eric Beech)