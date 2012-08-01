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奥运新闻 | 2012年 8月 1日 星期三 19:13 BJT

Olympics-Women's swimming 4 x 200m freestyle relay Heat 2 results

LONDON, Aug 1 The United States was the top
qualifier in Heat 2 of the women's swimming 4 x 200m freestyle
relay heats on Wednesday at the Aquatics Centre in London.
    
Results Table
Heat 2
1.  U.S.
Lauren Perdue/Shannon Vreeland/Alyssa Anderson/Dana Vollmer
                                   7 minutes 50.75 seconds 
2.  Italy
Alice Mizzau/Alice Nesti/Diletta Carli/Federica Pellegrini
                                   7:52.75                 
3.  China
Zhu Qianwei/Liu Jing/Chen Qian/Pang Jiaying
                                   7:53.66                 
4.  Hungary
Agnes Mutina/Zsuzsanna Jakabos/Katinka Hosszu/Evelyn Verraszto
                                   7:54.58                 
5.  New Zealand
Natasha Hind/Samantha Lucie-Smith/Amaka Gessler/Melissa Ingram
                                   7:55.92                 
6.  Germany
Silke Lippok/Theresa Michalak/Annika Bruhn/Daniela Schreiber
                                   7:58.93                 
7.  Slovenia
Sara Isakovic/Anja Klinar/Ursa Bezan/Mojca Sagmeister
                                   8:04.69                 
8.  Poland
Katarzyna Wilk/Karolina Szczepaniak/Diana Sokolowska/Alexandra
Putra                              8:13.76                 

Heat 1
1.  Australia
Brittany Elmslie/Angie Bainbridge/Jade Neilsen/Blair Evans
                                   7:49.44                 
2.  Canada
Barbara Jardin/Samantha Cheverton/Amanda Reason/Brittany Maclean
                                   7:50.84                 
3.  France
Ophelie-Cyrielle Etienne/Margaux Farrell/Mylene Lazare/Camille
Muffat                             7:52.88                 
4.  Britain
Caitlin McClatchey/Rebecca Turner/Eleanor Faulkner/Joanne
Jackson                            7:54.31                 
5.  Japan
Haruka Ueda/Hanae Ito/Yayoi Matsumoto/Aya Takano
                                   7:54.56                 
6.  Spain
Melanie Costa/Patricia Castro/Lydia Morant/Mireia Belmonte
                                   7:54.59                 
7.  Russia
Maria Baklakova/Elena Sokolova/Veronika Popova/Daria Beliakina
                                   7:56.50                 
8.  Ukraine
Daryna Zevina/Ganna Dzerkal/Darya Stepanyuk/Iryna Glavnyk
                                   8:12.67                 

Qualified for Next Round
1.  Australia
Brittany Elmslie/Angie Bainbridge/Jade Neilsen/Blair Evans
                                   7 minutes 49.44 seconds 
2.  U.S.
Lauren Perdue/Shannon Vreeland/Alyssa Anderson/Dana Vollmer
                                   7:50.75                 
3.  Canada
Barbara Jardin/Samantha Cheverton/Amanda Reason/Brittany Maclean
                                   7:50.84                 
4.  Italy
Alice Mizzau/Alice Nesti/Diletta Carli/Federica Pellegrini
                                   7:52.75                 
5.  France
Ophelie-Cyrielle Etienne/Margaux Farrell/Mylene Lazare/Camille
Muffat                             7:52.88                 
6.  China
Zhu Qianwei/Liu Jing/Chen Qian/Pang Jiaying
                                   7:53.66                 
7.  Britain
Caitlin McClatchey/Rebecca Turner/Eleanor Faulkner/Joanne
Jackson                            7:54.31                 
8.  Japan
Haruka Ueda/Hanae Ito/Yayoi Matsumoto/Aya Takano
                                   7:54.56

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