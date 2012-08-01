Olympics-Women's swimming 4 x 200m freestyle relay Heat 2 results

LONDON, Aug 1 The United States was the top
qualifier in Heat 2 of the women's swimming 4 x 200m freestyle
relay heats on Wednesday at the Aquatics Centre in London.
Results Table
Heat 2
1. U.S.
Lauren Perdue/Shannon Vreeland/Alyssa Anderson/Dana Vollmer
7 minutes 50.75 seconds
2. Italy
Alice Mizzau/Alice Nesti/Diletta Carli/Federica Pellegrini
7:52.75
3. China
Zhu Qianwei/Liu Jing/Chen Qian/Pang Jiaying
7:53.66
4. Hungary
Agnes Mutina/Zsuzsanna Jakabos/Katinka Hosszu/Evelyn Verraszto
7:54.58
5. New Zealand
Natasha Hind/Samantha Lucie-Smith/Amaka Gessler/Melissa Ingram
7:55.92
6. Germany
Silke Lippok/Theresa Michalak/Annika Bruhn/Daniela Schreiber
7:58.93
7. Slovenia
Sara Isakovic/Anja Klinar/Ursa Bezan/Mojca Sagmeister
8:04.69
8. Poland
Katarzyna Wilk/Karolina Szczepaniak/Diana Sokolowska/Alexandra
Putra 8:13.76
Heat 1
1. Australia
Brittany Elmslie/Angie Bainbridge/Jade Neilsen/Blair Evans
7:49.44
2. Canada
Barbara Jardin/Samantha Cheverton/Amanda Reason/Brittany Maclean
7:50.84
3. France
Ophelie-Cyrielle Etienne/Margaux Farrell/Mylene Lazare/Camille
Muffat 7:52.88
4. Britain
Caitlin McClatchey/Rebecca Turner/Eleanor Faulkner/Joanne
Jackson 7:54.31
5. Japan
Haruka Ueda/Hanae Ito/Yayoi Matsumoto/Aya Takano
7:54.56
6. Spain
Melanie Costa/Patricia Castro/Lydia Morant/Mireia Belmonte
7:54.59
7. Russia
Maria Baklakova/Elena Sokolova/Veronika Popova/Daria Beliakina
7:56.50
8. Ukraine
Daryna Zevina/Ganna Dzerkal/Darya Stepanyuk/Iryna Glavnyk
8:12.67
Qualified for Next Round
1. Australia
Brittany Elmslie/Angie Bainbridge/Jade Neilsen/Blair Evans
7 minutes 49.44 seconds
2. U.S.
Lauren Perdue/Shannon Vreeland/Alyssa Anderson/Dana Vollmer
7:50.75
3. Canada
Barbara Jardin/Samantha Cheverton/Amanda Reason/Brittany Maclean
7:50.84
4. Italy
Alice Mizzau/Alice Nesti/Diletta Carli/Federica Pellegrini
7:52.75
5. France
Ophelie-Cyrielle Etienne/Margaux Farrell/Mylene Lazare/Camille
Muffat 7:52.88
6. China
Zhu Qianwei/Liu Jing/Chen Qian/Pang Jiaying
7:53.66
7. Britain
Caitlin McClatchey/Rebecca Turner/Eleanor Faulkner/Joanne
Jackson 7:54.31
8. Japan
Haruka Ueda/Hanae Ito/Yayoi Matsumoto/Aya Takano
7:54.56