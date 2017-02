Olympics-Women's swimming 50m freestyle heats - results

LONDON, Aug 3 Women's swimming 50m freestyle heats results at the London 2012 Olympics. The top qualifiers were the Netherlands' Ranomi Kromowidjojo and Marleen Veldhuis with 24.51 seconds and 24.57 seconds, respectively, and Britain's Francesca Halsall with 24.61. Results Table Heat 10 1. Ranomi Kromowidjojo (Netherlands) 24.51 seconds 2. Marleen Veldhuis (Netherlands) 24.57 3. Arianna Vanderpool-Wallace (Bahamas) 24.85 3. Jeanette Ottesen Gray (Denmark) 24.85 5. Jessica Hardy (U.S.) 24.99 6. Triin Aljand (Estonia) 25.33 7. Sviatlana Khakhlova (Belarus) 25.36 8. Darya Stepanyuk (Ukraine) 25.70 Heat 9 1. Francesca Halsall (Britain) 24.61 2. Britta Steffen (Germany) 24.70 3. Aliaksandra Herasimenia (Belarus) 24.76 4. Sarah Sjoestroem (Sweden) 24.94 5. Victoria Poon (Canada) 25.15 6. Anna Santamans (France) 25.23 7. Amy Smith (Britain) 25.28 8. Pernille Blume (Denmark) 25.54 Heat 8 1. Therese Alshammar (Sweden) 24.77 2. Bronte Campbell (Australia) 24.87 3. Cate Campbell (Australia) 24.94 4. Theodora Drakou (Greece) 25.13 5. Kara Lynn Joyce (U.S.) 25.28 6. Nery Niangkouara (Greece) 25.40 7. Graciele Herrmann (Brazil) 25.44 8. Yayoi Matsumoto (Japan) 25.73 Heat 7 1. Sarah Blake Bateman (Iceland) 25.28 2. Hayley Palmer (New Zealand) 25.47 3. Arlene Semeco Arismendi (Venezuela) 25.56 4. Vanessa Garcia Vega (Puerto Rico) 25.58 5. Anna Dowgiert (Poland) 25.59 6. Jolien Sysmans (Belgium) 25.60 7. Burcu Dolunay (Turkey) 25.72 8. Trudi Maree (South Africa) 25.78 Heat 6 1. Zhu Qianwei (China) 25.54 2. Hanna-Maria Seppaelae (Finland) 25.55 3. Erika Ferraioli (Italy) 25.69 4. Alia Atkinson (Jamaica) 25.98 5. Miroslava Syllabova (Slovakia) 26.07 6. Farida Osman (Egypt) 26.34 7. Miroslava Najdanovski (Serbia) 26.46 8. Eszter Dara (Hungary) DNS Heat 5 1. Ruta Meilutyte (Lithuania) 25.55 2. Gabriela Nikitina (Latvia) 26.26 3. Chinyere Pigot (Suriname) 26.30 4. Nicola Muscat (Malta) 27.22 5. Jessica Teixeira Vieira (Mozambique) 27.39 6. Talita Baqlah (Jordan) 27.45 7. Faye Sultan (Kuwait) 27.92 8. Jamila Lunkuse (Uganda) 28.44 Heat 4 1. Joyce Tafatatha (Malawi) 27.74 2. Judith Meauri (Papua New Guinea) 27.84 3. Ann-Marie Hepler (Marshall Islands) 28.06 4. Keesha Keane (Palau) 28.25 5. Sabine Hazboun (Palestine) 28.28 6. Antoinette Guedia Mouafo (Cameroon) 29.28 7. Celeste Brown (Cook Islands) 29.36 8. Mariana Henriques (Angola) 31.36 Heat 3 1. Karin O'Reilly Clashing (Antigua and Barbuda) 30.01 2. Vitiny Hemthon (Cambodia) 30.44 3. Alphonsine Agahozo (Rwanda) 30.72 4. Nada Mohammed W S Arakji (Qatar) 30.89 5. Katerina Izmaylova (Tajikistan) 31.27 6. Fatoumata Samassekou (Mali) 31.88 7. Aminath Shajan (Maldives) 32.23 8. Yanet Seyoum Gebremedhin (Ethiopia) 32.41 Heat 2 1. Debra Daniel (Micronesia) 30.32 2. Angelika Ouedraogo (Burkina Faso) 32.19 3. Toure Assita (Ivory Coast) 33.09 4. Elsie Uwamahoro (Burundi) 33.14 5. Sara Alflaij (Bahrain) 33.81 6. Aminata Aboubakar Yacoub (Congo) 34.64 7. Mhasin Fadlalla (Sudan) 35.07 Heat 1 1. Nafissatou Moussa Adamou (Niger) 37.29 2. Adzo Kpossi (Togo) 37.55 3. Masempe Theko (Lesotho) 42.35 Qualified for Next Round 1. Ranomi Kromowidjojo (Netherlands) 24.51 seconds 2. Marleen Veldhuis (Netherlands) 24.57 3. Francesca Halsall (Britain) 24.61 4. Britta Steffen (Germany) 24.70 5. Aliaksandra Herasimenia (Belarus) 24.76 6. Therese Alshammar (Sweden) 24.77 7. Jeanette Ottesen Gray (Denmark) 24.85 7. Arianna Vanderpool-Wallace (Bahamas) 24.85 9. Bronte Campbell (Australia) 24.87 10. Cate Campbell (Australia) 24.94 10. Sarah Sjoestroem (Sweden) 24.94 12. Jessica Hardy (U.S.) 24.99 13. Theodora Drakou (Greece) 25.13 14. Victoria Poon (Canada) 25.15 15. Anna Santamans (France) 25.23