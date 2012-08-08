版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 8月 8日 星期三 13:49 BJT

花游双人俄罗斯再夺冠 中国组合收获铜牌

在周二伦敦奥运会花样游泳双人自由自选决赛中，俄罗斯选手伊什琴科/罗马什娜以197.1分的总成绩无悬念夺冠，超出第二三名高达四分。西班牙组合以0.03分的优势压倒中国组合获得银牌。中国组合刘鸥/黄雪辰获得第三名。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐