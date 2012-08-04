美国队长称中国威胁美泳坛霸主地位

路透伦敦8月3日电（记者Sarah Young）---美国女子游泳队队长考芙琳（Natalie Coughlin）表示，考虑到中国游泳选手的崛起可能威胁到美国在泳坛的地位，美国需要加紧努力。

“我认为现在美国的游泳依然很棒，但是同时有很多工作摆在我们面前，”29岁的考芙琳如此说道，周五她在伦敦奥运会场地接受了采访。

中国已经在本届奥运会上取得了20枚金牌，其中4枚来自游泳。这四枚金牌中包括叶诗文在女子200米和400米个人混合泳项目的金牌，以及孙杨在男子400米自由泳项目获得的金牌。同时，孙杨也是周六男子1500米自由泳项目的夺冠热门。

中国游泳队的成绩（4枚金牌）和美国游泳队的11枚金牌相比就黯然失色了。毕竟美国队中有菲尔普斯（Michael Phelps）这样的老牌明星和富兰克林（Missy Franklin）这样的新秀。但是，中国队的表现敲响了警钟，他们正在引起美国队的注意。

考芙琳说她很同情叶诗文。叶诗文在比赛中打破了纪录，随後就有人暗示叶诗文可能服用了提高成绩的禁药。

“她破纪录的事引起了一些质疑，这是因为她来自中国，而中国在过去有系统性作弊的历史。所以无论是否公平，还是有人质疑她了，”考芙琳如此说道，但是她又补充说：

“我对她还是有些嫉妒的。她得了金牌又破了纪录，于是人们到处都在聊她。”

考芙琳在北京奥运会上获得了六枚奖牌，但是这次她只参加接力赛。她正集中精力扮演好美国女子游泳队队长的角色。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜