中国体育总局局长抨击兴奋剂指控

路透伦敦8月12日电（记者Belinda Goldsmith）---周日，中国代表团在离开2012年伦敦奥运会之际猛烈抨击了对於叶诗文的兴奋剂指控。游泳新星叶诗文因为游出了比顶尖美国男选手更快的成绩而受到一些批评家的质疑。

叶诗文今年才16岁，但她在本届奥运会的女子个人混合泳两个项目中创造了一项世界纪录、一项奥运纪录并且赢得了两枚金牌。但是，部分人士质疑或者暗示她也许存在作弊行为，叶诗文的胜利由此蒙上了一丝阴影。

中国奥运代表团团长刘鹏表示，对於叶诗文的指控毫无根据，他还强调中国强烈反对任何使用禁药的“不当行为”。

“这种质疑太不公平了，而且毫无依据，”周日刘鹏在新闻发布会上如此说道。

“个别个人和媒体应承认事实，尊重叶诗文等运动员个人的尊严和荣誉。”

刘鹏说，“这是对我们的运动员的毫无依据的猜测，媒体应该反省一下，他们应该客观一点、尊重事实。”

国际奥委会没有对叶诗文事件做出评论。在获得金牌後，叶诗文已经接受了药检，并且还可能要接受进一步的检查。

除非药检呈阳性，否则国际奥委会是不会做出评论的。

刘鹏表示中国正严肃开展反兴奋剂工作：2004年中国通过了《反兴奋剂条例》。

今年6月，中国反兴奋剂中心宣布游泳世界冠军李哲思药检呈阳性，她服用了可以提高成绩的药物。因此，她失去了参加奥运会的机会。

“中国为反兴奋剂制定了法律。其他国家很少有这类法律，”刘鹏如此说道。“在中国，反兴奋剂一直是一个非常非常严肃的问题。”（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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