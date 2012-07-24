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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 24日 星期二 13:16 BJT

叙利亚奥运选手抵达伦敦

国际奥委会官员周一称，叙利亚运动员们已经抵达伦敦并将在奥运会上与其他国家的选手同场竞技。鉴於英国政府疏远叙利亚总统阿萨德，由此可能带来的外交上的尴尬，该官员表示，叙利亚奥运代表团中不包括“一些官方人员”。此前据BBC报导，英国拒绝为叙利亚奥委会主席Mowaffak Joumaa颁发签证。

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