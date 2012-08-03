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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 3日 星期五 10:30 BJT

张继科赢下乒乓球男单金牌

在周四奥运会乒乓球男单决赛中，世界排名第一的中国选手张继科以4比1胜队友王皓，赢得冠军。这也是王皓第三次取得奥运会该项目的亚军。八号种子选手德国人奥恰洛夫在三四名决赛中战胜中华台北队选手庄智渊，赢得一枚铜牌。

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