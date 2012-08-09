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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 9日 星期四 09:58 BJT

中国乒乓球队再次包揽奥运金牌

伦敦奥运乒乓球比赛周三进入最後一天，中国男队3-0击败韩国赢得男团金牌，完成了中国队在乒乓球比赛中包揽全部金牌的任务。中国队曾在北京奥运会上横扫该项目全部四枚金牌。此前有人质疑中国队在没有主场之利的情况下，是否还能保持这样的势头。德国队以3比0战胜中国香港队，取得铜牌。

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