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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 8日 星期三 11:21 BJT

女乒团体赛中国完胜夺金

周二伦敦奥运会乒乓球女团决赛中，中国队3-0胜日本摘得金牌，中国队距离包揽本届奥运会乒乓球项目全部金牌仅一步之遥。日本队选手福原爱、石川佳纯等虽不敌实力强劲的中国队，但仍表现出色，为该国摘得第一枚奥运会乒乓球项目奖牌。

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