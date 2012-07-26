乒乓球抽签揭晓 朝韩狭路相逢

朝鲜选手金赫峰(左)与韩国选手柳承敏2011年11月22日在卡塔尔和平及体育杯比赛中赢得男双冠军后展示其奖杯。 REUTERS/Mohammed Dabbous

路透伦敦7月25日---伦敦奥运会周三进行了乒乓球项目的抽签，结果韩国队与朝鲜队将在男子团体项目第一轮相遇。

在奥运会乒乓球赛场上，韩国队的历史战绩仅次于中国队，排名第二。而朝鲜队由於女子项目的优异表现而排名第五。

欧洲乒乓球男团强队德国队的抽签结果并不乐观。他们将在第一轮遭遇瑞典队，还有可能在半决赛遭遇中国队。中国队与德国队曾在2008年北京奥运会男团决赛中争夺金牌。

伦敦奥运会上，乒乓球项目规则进行了一些修改，一个单项现在每个国家仅有两名选手参赛，这也就意味着留给选手的失误空间变小了。即便如此，中国队依然是最大的夺冠热门，分析人士认为他们很有可能重演2008年北京奥运会上包揽乒乓球项目所有金牌的壮举。

自从1988年乒乓球开始成为奥运会正式比赛项目以来，中国队成为了这一项目的霸主，赢得了24枚金牌中的20枚。

男单项目的夺冠热门张继科将在第一场比赛中对阵土耳其选手王博。如果没有什麽意外发生的话，张继科将在半决赛中遭遇来自日本的三号种子水谷隼。

女单项目夺冠热门丁宁将在首轮比赛对战来自罗马尼亚的多迪安（Daniela Dodean）。後者大概会後悔自己在周三抽签仪式开始之前所说的话，当时她说“不可击败的唯有来自中国的两名选手。”

抽签仪式在进行到三人团体赛（团体由3位队员组成，如果一人受伤或被取消资格，允许另外2人组队继续参加团体赛）的抽签时达到了高潮。由於伦敦奥运会乒乓球男女团体赛分别只有16支队伍，团体项目第一次直接实行淘汰制。

中国男团第一轮将对阵俄罗斯队，第二轮将对阵澳大利亚队或新加坡队，接下来有望与德国队相遇。

二号种子韩国队将在第一轮对战十一号种子朝鲜队，韩国队期待着在决赛中与中国队相遇。

在女团项目中，中国队将在第一轮遭遇西班牙队，同时有望在半决赛中对战韩国队或中国香港队。

在实力较弱的女团下半区，二号种子日本队将在第一轮对战美国队。届时观众有望看到19岁的日本小将石川佳纯（Kasumi Ishikawi）对阵16岁的美国小将邢延华（Ariel Hsing）。

乒乓球单人项目将在8月1-2日进行，团体项目将在8月7-8日进行。（完）

编译： 孙舒 发稿：王燕焜

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