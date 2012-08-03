张继科赢下乒乓球奥运男单金牌

路透伦敦8月2日电（记者 Steve Slater）---世界排名第一的张继科在全由中国选手参加的乒乓球奥运男单决赛中赢得金牌，使得中国队横扫这项国球运动的计划完成过半。张继科拿下比赛时，迅速冲到场边的冠军领奖台前亲吻了一口。

现年24岁的张继科是世锦赛兼赛前头号夺冠大热门。在周四的决赛中，他以4比1大胜队友王皓。後者已经连续三届奥运会在男单决赛上失利。

在赢得比赛之後，张继科迅速翻过赛场，亲吻冠军领奖台。之後身披中国国旗庆祝自己的胜利，英国女王得住丈夫菲利普亲王与其子爱德华王子出席与近六千名观众观看了这场决赛。

“没有什麽秘诀。中国人和亚洲人的身体训练是非常严格的，但是其他人也是可以获得成功的，”张继科在赛後的新闻发布会上，通过翻译员说道。

八号种子选手德国人奥恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）在三四名决赛中以4比2战胜中华台北队选手庄智渊（Chuang Chih-Yuan），赢得一枚铜牌。

自瑞典名将瓦尔德内尔（Jan-Ove Waldner）在2000年悉尼奥运会上拿到银牌以来，奥恰洛夫还是首位站上乒乓球男子单打领奖台的欧洲选手。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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