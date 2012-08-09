中国乒乓球队再次包揽奥运金牌

中国队员与教练刘国梁在赢得男团金牌后合影。 REUTERS/Grigory Dukor

路透伦敦8月8日电（记者 Ian Ransom）---伦敦奥运乒乓球比赛周三进入最後一天，中国男队击败了韩国赢得男团金牌，完成了中国队在乒乓球比赛中包揽全部金牌的任务。

作为头号夺冠大热门，中国以3比0轻松击败韩国，拿到乒乓球项目的第四枚金牌。

“我很满意……我很自豪能看到中国乒乓球队实现了世界上最卓越的成就，”中国奥运乒羽负责人刘凤岩在ExCel体育馆告诉前来采访的路透记者。

中国队曾在北京奥运会上横扫该项目的四枚金牌。有人曾质疑，中国队在没有主场之利的情况下，是否还能保持这样的势头。

然而，马龙和男单冠军张继科分别战胜柳承敏（Ryu Seungmin）和朱世赫（Joo Saehyuk），在场的中国观众挥动起五星红旗庆祝中国队以2比0遥遥领先。

男单亚军王皓和张继科组成的双打组合直落三盘痛击了韩国吴尚垠（Oh Sangeun）和柳承敏的搭档，为中国男团锁定了这枚金牌。

王皓和张继科拥抱庆贺，向观众挥拳致谢，王皓还敬了标致性的军礼。其後，两人和马龙及教练一道绕场半周庆祝胜利。

马龙在男团首场单打比赛中3-1拿下柳承敏。赛後他表示，其他国家的运动员们仍然有机会削弱中国队的主导地位。

“机会还是有的。也许他们可以拿我们中国队作为榜样，”他说道。

中国队在本届奥运乒乓球比赛中还拿到了两枚银牌，取得了所有12枚奖牌中的六枚。如果国际乒联不是在赛前设下限制，只准每个国家在男单和女单比赛中派两人出战的话，中国队说不定会赢得更多。

“我们希望所有其他国家都可以继续提高，努力训练，争取赶超中国队，”刘国梁对路透记者说道。

“我们中国队在上个世纪五六十年代的时候还非常落後，然後我们强大起来，超越了其他人。所以什麽事都是可能发生的。”

“因此我们也在帮助许多国家，还有那些落後的国家，帮助他们提高，”他说。“每一年我们向海外派出我们的教练员，都旨在帮助他们取得进步。”

“因为中国队占绝对主导的局面并不是一件好事。”

韩国35岁老将吴尚垠对韩国队能够赢得一枚男团银牌也很满意，他们在北京奥运会上取得铜牌。

“今天这枚奥运奖牌比上一次的意义更重大，我感觉它是一枚货真价实的奖牌了，”吴尚垠说。“尽管获得银牌有些失望，但是它还是不错了，我很为自己骄傲。”

在北京奥运会获得亚军的德国队，在周三举行的三四名决赛中以3比0战胜了中国香港队，取得了铜牌。欧洲冠军波尔（Timo Boll）在与江天一的决定性单打比赛中，历经四局战斗，为德国队锁定了这枚铜牌。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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