巴菲特与盖茨力挺的美国乒乓小将邢延华

路透伦敦7月27日(Steve Slater)---当周六美国乒乓球小将邢延华(Ariel Hsing)第一次在奥运会舞台上登场的时候，世界上两位最富有和最有影响力的人物将作为她的粉丝为她加油。

“股神”巴菲特(Warren Buffett)也是一位狂热的乒乓球爱好者，不过因为要治疗前列腺癌，将无法亲临现场这位16岁的小将助威，但他将会在内布拉斯加州的家中收看邢延华的比赛，并且，他已经准备要预定一张2016年里约热内卢奥运会位於场边的球票了。

“我对她讲，她9岁时我第一次见到她，我就准备好了要去2016年奥运会看她比赛了。我从来没有想到她能参加2012年奥运会。这太令人激动了，我为她感到骄傲，”巴菲特在周五的电话采访中对路透社记者说。

来自加州弗里蒙特市的邢延华，是本届女子单打第46号种子，她将在周六进行的女单第一轮比赛中对阵墨西哥选手席尔瓦(Yadira Silva)。

81岁的巴菲特，四月被查处患有癌症，现在已经开始了放射治疗，所以他无法出门，但他说他的朋友、微软公司 (MSFT.O)创始人兼董事长比尔·盖茨(Bill Gates)将要到伦敦观看邢延华的比赛。(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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