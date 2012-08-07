中国男女队双双晋级乒乓球团体决赛

张继科/王皓(右)在对阵德国的团体赛双打比赛中庆祝得分。 REUTERS/Darren Staples

路透伦敦8月6日电---中国乒乓球队男团周一在半决赛艰难击败德国队，女团则战胜韩国队，中国只需要再获胜两场，就可以再次包揽乒乓球项目的所有金牌。

中国将在男团决赛中迎战二号种子韩国队，後者刚在周一的半决赛中以3-0战胜了中国香港。

女团将在周二的决赛中对阵年轻且富有攻击性的日本队。日本队在周日的半决赛比赛中取胜，确保她们可以在伦敦奥运会上第一次收获乒乓球项目的奖牌。

乒乓球女团和乒乓球男团这两个项目中，中国队都是炙手可热的夺冠热门，但是德国男团使他们经历了本次奥运会上最艰难的一战，整场比赛场边的教练刘国梁都焦虑不安。这场比赛也是2008年北京奥运会乒乓球男团冠亚军的再次相遇。

欧洲头号选手波尔（Timo Boll）在单打比赛中击败了伦敦奥运会男单金牌得主张继科，但是最後中国队依然以3-1取胜。

“面对比赛我们不紧张，”张继科如此说道，同时又补充，“我觉得我们的状态越来越好了。”

德国队教练罗斯科普夫（Jorg Rosskopf）说：“遇到中国队，通常你只有很小、很小的机会赢球，要打败他们就有很长、很长的路要走。我们现在要集中精力打好铜牌争夺赛。”

柳承敏（Ryu Seung-min）带领韩国队刚击败了中国香港队。2004年雅典奥运会男单冠军柳承敏在单打中为韩国拿到两分。

中国女团以3-0轻取韩国队，但是她们接下来对日本的决赛可能就要难打得多了。很多人认为日本队可能构成对中国在乒乓球领域霸主地位的有力挑战，就算这次在伦敦赢不了中国，在2016年里约热内卢奥运会也有可能赢中国。

两支队伍都是以全胜的成绩进入决赛的。

二号种子日本队内有19岁的石川佳纯（Kasumi Ishikawa）和23岁的福原爱（Ai Fukuhara），进入决赛意味着她们可以在伦敦奥运会上第一次收获乒乓球项目的奖牌。

“一年来日本队的进步很大，”中国乒乓球女队教练施之皓如此说道，“我们要对日本队另眼相看了。从最近一年的表现，小将福原爱和石川佳纯的进步非常快，所有大赛发挥都很稳定。”

韩国女团将在周二的铜牌争夺战中迎战新加坡队，而德国将在周三与中国香港队争夺男团第三的位置。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。