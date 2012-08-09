吴静钰成功卫冕跆拳道冠军

卡西·阿弗莱克以《海边的曼彻斯特》拿下奥斯卡最佳男主角奖
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透伦敦8月8日电（记者 Peter Rutherford）---周日，中国选手吴静钰成功卫冕女子跆拳道49公斤级冠军，吴静钰从比赛一开始就直击对手上腹部和头部，最後以压倒性优势战胜对手西班牙选手布里吉特（Brigitte Yague Enrique）。
比赛结束後，吴静钰向她的对手鞠躬，然後冲向教练的怀抱，并拿出一面中国国旗绕场一周。
“再次当奥运冠军感觉真的很好。这不是仅仅是个人的努力，我特别感谢我的国家能够这样培养我，”她在以8-1的比分赢得比赛後告诉记者。
“我训练了很长时间，而且训练非常艰苦，但是这就是我一直等待的，拿到第二块金牌。”
布里吉特一路上靠主动出击战胜对手，但面对吴静钰却毫无机会。吴静钰的平衡力和迅捷的出腿给布里吉特带来了很多困难，布里吉特一次次被吴静钰远距离击中。
西班牙人布里吉特说观众的助威声给了她很大的支持，她并没有因未得到金牌而感到十分伤心。
泰国选手松克汉姆（Chanatip Sonkham）和克罗地亚选手扎妮娜维奇（Lucija Zaninovic）并列获得铜牌。（完）
编译：逯璐 发稿：王燕焜
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