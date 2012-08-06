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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 6日 星期一 09:29 BJT

奥运会网球男单穆雷夺冠

继今年温网之後，费德勒与穆雷再度会师男单决赛，这一次状态极佳的穆雷以6-2 6-1 6-4三盘直落击败瑞士天王，为东道主英国队再添一枚金牌。坐拥主场优势的穆雷成功“复仇”，也使得费德勒无缘金满贯。目前东道主英国队以16枚金牌，37枚奖牌位列奖牌榜第三位。

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