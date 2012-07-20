纳达尔因伤退出伦敦奥运会

纳达尔在巴黎夺取法网冠军后6月11日在埃菲尔铁塔前留影。 REUTERS/Benoit Tessier

路透马德里7月19日电（记者Mark Elkington）---奥运冠军纳达尔（Rafa Nadal）因膝伤未愈，周四宣布退出本次奥运会。纳达尔本是伦敦奥运会最具吸引力的球星之一，他的退赛对西班牙队将是一次沉重的打击。

纳达尔是北京奥运会网球男单金牌得主，但膝伤问题一直困扰着他，退赛也意味着他将失去在奥运会开幕式上担当本国旗手这一荣誉。

西班牙网球协会（RFET）表示，马克·洛佩兹（Marc Lopez）将代替纳达尔出战男单比赛，同时洛佩斯（Marc Lopez ）将取代纳达尔，与格拉诺勒斯（Marcel Granollers）出战男双比赛。

西班牙奥委会（COE）表示，他们将在周五召开一场会议，决定开幕式上的新旗手。

“我现在的状态完全无法在赛场上与其他选手竞争，”现年26岁的纳达尔如此说道。“这是我运动生涯里最糟糕的时刻之一。”

今年6月，纳达尔第七次加冕法网冠军，成为夺得法网男单冠军次数最多的选手。但他却在温网第二轮惨败于世界排名远远落後于他的罗索尔（Czech Lukas Rosol），爆出最大冷门之一。

本月早些时候，纳达尔称膝盖腱炎使他不得不稍作休息，因此他取消了原定於皇家马德里的伯纳乌球场与德约科维奇（Novak Djokovic）的慈善网球赛。

此前纳达尔曾希望自己能重返温布尔登扞卫他的奥运冠军头衔。纳达尔此次退赛与他2009年所面临的困境极为相似，两次都是由膝伤造成的。2008年的温网决赛上，纳达尔与费德勒（Roger Federer）进行了一场史诗般的比赛，最终纳达尔首次捧得温网冠军奖杯。但在一年之後，膝伤却使他失去了卫冕的机会。（完）

编译： 孙舒 发稿：王燕焜

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