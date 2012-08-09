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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 9日 星期四 10:01 BJT

吴静钰成功卫冕跆拳道冠军

在周三伦敦奥运会女子跆拳道49公斤级决赛中，中国选手吴静钰从比赛一开始就直击对手上腹部和头部，最终以8-1的压倒性优势战胜西班牙对手布里吉特，成功卫冕该项目冠军。泰国选手松克汉姆，和克罗地亚选手扎妮娜维奇并列获得铜牌。

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