男子1500米“复活”选手夺金

阿尔及利亚选手克洛菲周二在奥运会男子1,500米跑中摘得金牌。然而他的获胜颇具争议，因为一天前他没在男子800米跑中尽力而被取消了参赛资格。他的队伍随後申诉，称放弃原因为膝盖有伤，同时还提供了相关了医疗证明，最後组委会恢复了他的参赛资格。美国和摩洛哥选手分获该项目第二三。