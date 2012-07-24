交通问题继续给伦敦奥运罩上阴影

路透伦敦7月23日电（记者Sam Speed）---在距离伦敦奥运会开幕只有四天之际，周一东伦敦地区通往奥林匹克公园的主要铁路中的三条发生了严重的混乱。交通系统一连串麻烦增加了人们对伦敦奥运会的焦虑。

雪上加霜的是，劳工组织RMT宣布他们在交通系统中的部分工会会员将在奥运期间罢工，要求英国政府为他们在奥运期间的额外工作发奖金。

疲倦不堪的伦敦市民已经习惯了每天听说地铁又发生了新问题。伦敦的地铁系统是世界上最古老的城市地下铁路网络。早在数年前，就有人指出伦敦地铁已经不堪负荷，难以满足奥运期间的客运需求。

周一早上的上班高峰印证了这些人最坏的猜想。地铁广播系统宣布中央线（Central Line）停止运行，列车滞留在了最繁忙的路段。与此同时，朱必利线（Jubilee Line）也运行得极为缓慢。

祸不单行，一个关键的地上连接线也“遭遇了严重的延误”。

当广播系统宣布这些延误消息时，在场的伦敦市民简直不能相信自己的耳朵。因为中央线、朱必利线和地上连接线都通往奥运会主要场馆所在的Stratford，而这些线路也是这几年英国政府改善基础设施建设中的重点。

“伦敦地铁一定可以漂亮地完成奥运期间的运输任务，”一名乘客如此说道，旁边的乘客听到他的话不以为然地大笑起来。他们正在搭乘北方线（Northern Line），尽管车厢里挤得像沙丁鱼罐头一样，但至少它还在运行。

中央线的关闭并非是由工作人员的失误造成，而是因为有一名乘客出现在了铁轨上。但是朱必利的延误却是因为北格林威治站站台边缘的推拉门出了问题。从北格林威治站出来可以到达好几个奥运场馆。

据广播的通告称，地上铁出现延误的原因是铁路通信信号失灵，通信信号失灵是伦敦交通系统最常见的问题之一。

“最近是出了点问题。地铁系统似乎人手不够。我不是很确定他们是否应付得来奥运会期间的客流量，”30岁的特洛夫顿（Mike Troughton）如此说道，他正从繁忙的利物浦大街站走出来。

RMT之前表示，西南火车公司（South West trains）和Serco公司的员工们将拒绝在奥运期间加班加点工作。Serco公司经营一项租赁自行车的服务。这些自行车名为“Boris Bikes”，是以伦敦市长约翰逊（Boris Johnson）的名字命名的。

RMT还表示，伦敦交通系统的一些员工，包括信息电话线路的操作员们，将於开幕周的周末举行短期的罢工。这些罢工都是为了争取奥运期间的奖金。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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