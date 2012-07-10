伦敦奥组委主席自信可举办一届安全的奥运会

路透伦敦11月27日电---印度孟买连环恐怖袭击事件，再次引发国际社会对大型活动安全问题的关注。伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安・科(Sebastian Coe)周四表示，英国有足够能力举办一届安全的奥运会。

伦敦奥运会预算中有很大一部分用于安保措施，科表示伦敦有应对任何威胁的经验。

科在国际奥委会(IOC)简布会上对记者表示：“我们的安全计划正在进行中，我们将举办一届安全的奥运会。”

“伦敦的一个重要优势在于，伦敦应对这类(安全)问题的历史，肯定比我生活在那里的时间要长。”

“我们的警察队伍在世界上享有很高声誉。我这麽说的时候绝不敢自满，我们生活的这个世界并不完美，但我们的计划正在进行中。像其他城市一样，我们非常重视安全。”（完）