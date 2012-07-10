伦敦奥组委主席自信可举办一届安全的奥运会

英国边境署员工取消奥运前罢工计划
路透伦敦7月25日电---周三，包括希斯罗机场相关职员在内的边境署职员取消了一项罢工活动。此前他们威胁英国政府将在奥运会开幕前一天开展长达24个小时的罢工，为此英国政府准备向法庭申请一项禁制令以对付此次罢工。
路透伦敦11月27日电---印度孟买连环恐怖袭击事件，再次引发国际社会对大型活动安全问题的关注。伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安・科(Sebastian Coe)周四表示，英国有足够能力举办一届安全的奥运会。
伦敦奥运会预算中有很大一部分用于安保措施，科表示伦敦有应对任何威胁的经验。
科在国际奥委会(IOC)简布会上对记者表示：“我们的安全计划正在进行中，我们将举办一届安全的奥运会。”
“伦敦的一个重要优势在于，伦敦应对这类(安全)问题的历史，肯定比我生活在那里的时间要长。”
“我们的警察队伍在世界上享有很高声誉。我这麽说的时候绝不敢自满，我们生活的这个世界并不完美，但我们的计划正在进行中。像其他城市一样，我们非常重视安全。”（完）
--翻译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透伦敦7月25日电---周三，包括希斯罗机场相关职员在内的边境署职员取消了一项罢工活动。此前他们威胁英国政府将在奥运会开幕前一天开展长达24个小时的罢工，为此英国政府准备向法庭申请一项禁制令以对付此次罢工。
路透伦敦7月23日电（记者Sam Speed）---在距离伦敦奥运会开幕只有四天之际，周一东伦敦地区通往奥林匹克公园的主要铁路中的三条发生了严重的混乱。交通系统一连串麻烦增加了人们对伦敦奥运会的焦虑。
路透伦敦7月18日电（记者 Matt Falloon/Omar Oresanya）---由於私人安保公司在伦敦奥运安保工作方面人手不足，英国不得不召集更多的职业军人来为奥运会保驾护航。