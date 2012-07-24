美国奥运旗手扑朔迷离 菲尔普斯肯定落选

美国重登金牌榜首 女运动员功劳大
路透伦敦8月12日电(记者Steve Keating)---伦敦奥运会落下帷幕，美国队再一次登上奖牌榜榜首，这一次美国队挥手告别菲尔普斯这位史上最能拿金牌的运动员，同时迎来了一批将继续参加里约热内卢奥运会的年轻新人。
路透伦敦7月23日电(记者Steve Keating)---参加过4届奥运会，共获得14枚奥运金牌并且已经宣布将在伦敦奥运会後退役的菲尔普斯(Michael Phelps)，看起来是奥运会开幕式上美国队旗手的不二人选。
然而最终在奥运会开幕式上担任美国队旗手的人物，却很少和人们的预期相一致。
自从1906年奥运会第一次举办开幕式、美国队领队哈尔平(Matthew Halpin)成为第一任旗手以来，被选择担任这一任务的人中少却有家喻户晓的名字。
4年前北京奥运会上，美国代表团旗手这一荣誉最终给了难民拉蒙(Lopez Lomong)，他来自饱受战争蹂躏的苏丹，在美国找到了新家，是被称为“迷失的男孩”中的一员，同时也是一位不知名的从未进入过奥运会决赛的1500米跑选手。
2004年雅典奥运会上，美国队旗手是奥运女子篮球三枚金牌得主斯特利(Dawn Staley)，而在2000年的悉尼，担任旗手一职的则是在一场建筑事故中几乎失去双腿，却顽强不屈成为两届奥运皮划艇选手的麦德尔(Cliff Meidl)。
今年，美国队的旗手将从530名运动员中产生。
美国旗手由26位比赛项目队长每人提名一个候选人，然後进行不记名投票产生，这其中，鼓舞人心的故事、为美国队效力的时间长短，以及比赛中的表现和成绩都将是重要的考虑因素。
“这正是特别之处所在，他们不仅代表国家，更代表他们的队友，”美国奥委会(USOC)发言人桑达斯基(Patrick Sandusky)说。
“这是运动员自己选出来的，他们也会聚在一起讨论他们希望谁担任旗手。”
“选举旗手并不是来自某种官僚主义的立场，或者交换一个人情，而是运动员自己决定谁是正确的人选。”
以任何标准来衡量，菲尔普斯担任旗手都是众望所归，尽管他甚至都可能不是游泳队提名的候选人。
由於奥运会第一天他将参加400米个人混合泳的比赛，菲尔普斯放弃了开幕式旗手的候选资格。他将在沙发上观看奥运开幕式，因为他希望抓住最後的机会夺得更多的奥运金牌。
“他不可能担任开幕式旗手，他第二天就有比赛。”长期担任菲尔普斯教练的鲍曼(Bob Bowman)对路透社记者说，“很遗憾他也许再没有这样的机会了。”(完)
编译：陈昭 发稿：王燕焜
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