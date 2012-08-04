美国奥运奖牌得主奖金能获免税吗？

路透8月2日电（记者Nanette Byrnes and Kevin Drawbaugh）---当美国运动员们在伦敦的领奖台上弯下头接受奖牌时，有人希望这些运动员们不在担心他们的纳税问题。但是与生活中的大多数事情一样，奥运荣誉也有代价--奖金和奖牌要交税。

参议员卢比奥（Marco Rubio）周三向美国国会提出一项议案，希望可以免除美国运动员为奥运奖金交税的义务。

在伦敦奥运会上获得奖牌的美国选手将获得奖金，金牌得主将获2.5万美元，银牌得主将获1.5万美元，而铜牌得主将获1万美元。这些奖金是需要收税的。

“这与赢得“命运之轮”（美国智力答题游戏节目）和彩票没什麽两样，”奈特（Alex Knight）如此说，他是亚特兰大会计事务所Habif, Arogeti & Wynne的税务合伙人。

来自佛罗里达州得共和党参议员卢比奥说，“运动员们代表国家在海外参赛，他们不该担心回到家还有一张额外的税务单在等着他们。”

一名美国运动员要交的税根据其总收入、年龄和税收状况决定，有千差万别。对於已经处在最高税率的篮球运动员来说，他们可能要缴纳高达35%的税。但很多运动员不用交这麽多。

乍一看，给美国的奖牌得主们减税似乎是个好主意，但是一些税务专家表示，卢比奥这一醉翁之意不在酒的提议，是蓄意把美国税法变成像他所称的“复杂而繁琐的一团糟”。

美国税法在1986年之後就没再经历过彻底的修订，只是添加了一些特殊的减税条款。原则上民主党人和共和党人都希望对税法作出修订，删除减税的条款，这样税率就可以降低了。

“我很同情奥运会的选手们，他们往往训练了很多年却不能在奥运会上获得奖牌，”奥恩斯坦（Norman Ornstein）如此说道。他是美国企业研究所（位於华盛顿特区的一个保守派智囊团）的一名常驻学者。

他说，“但是，提供奖金的体育协会们应该为选手们提供足够的钱以抵消税款。如果发出的奖金为2.5万美元，那就应该再加上三分之一的钱，这样选手在税後就能拿到2.5万美元了。”

他表示，靠增加免税条例来解决这一问题（运动员交税之後拿不到足额奖金）只会让美国的税法更复杂。

加德纳（Matthew Gardner）是左倾智囊团公民税收正义组织（Citizens for Tax Justice）的一名分析师。他说：

“我们的税收体系如此复杂的主要原因在於，国会总是认为某些收入是特殊的，应该得到特别的税收减免。”

奈特表示，不仅是奥运奖金，甚至连奥运奖牌本身也可以视作贵重的礼物，美国政府可以对它们徵收税金。

考虑到珍贵的奖牌的市场价格，对一块金牌徵收的税款可以达到200美元。

然而，奈特表示，美国国税局可能不会追着运动员们讨要税金。他说：“我想那可能成为一个公关噩梦。”（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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