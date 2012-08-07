部分选手结束奥运征程纵情狂欢

路透伦敦8月5日电（记者 Alan Baldwin）---在奥运村，物种的演变在一夜之间完成。

奥运会的第二个周末是一个分水岭，许多专注比赛胜利的男女运动员一瞬间完成了到“派对动物”的转变。他们想要的只有享受快乐。

在最後一个比赛周，如果你在奥运村有一个皮划艇桨手或者游泳选手作邻居的话，那简直可以把你闹翻天。

对他们而言，奥运会已经结束了。他们的比赛结束了，金牌已经花落各家，而现在--就像对奥林匹克公园里所有观众的告示一样--已经到了加入观众人群，来制造噪音的时刻啦。

在2008年北京奥运会上夺得轻量级双人双桨冠军的英国皮划艇桨手Mark Hunter在周六又赢得了一枚银牌。他被问及到自己对未来如何打算。

“下周会有很多的派对，而且我肯定会喝醉的。这就是奥运会，是时候在这周的後半截参加一些社交活动来寻寻乐子罗，”他这样回答道。

“现在来想一些更远的东西就太早啦。现在只需要全力支持英国队，鼓励我们的队员们在其他项目上继续争金夺银，让我们在奖牌榜上留下一个好名次。也好让我们看一看作为一个团队的我们能达到什麽样的成就。”

拿到一枚射击金牌的英国同胞威尔逊(Peter Wilson)宣称他自己正“喝得非常、非常不省人事，而且可能做傻事。”

环法自行车赛和本届奥运会计时赛双料冠军威金斯（Bradley Wiggins）也已经往Twitter上传了一张自己畅饮伏特加汽水的照片。下面还有这样一行字：“现在喝得烂醉”。

“他们会出去喝得烂醉，然後回来把其他运动员搅得鸡犬不宁。因为之前，他们都全身心地投入在比赛和相关的事情上，”他在周日接受Absolute Radio采访中提到那些游泳运动员们。

**冰火两重天**

这些流线型身材的游泳选手，之前整个小时整个小时地在泳池里训练。当高压散去的这一天到来的时候，可能发生的一切都在情理之中了。

12年前，在2000年悉尼奥运会的前夜，三级跳世界纪录保持者、稍後赢得该项目奥运会冠军的爱德华兹（Jonathan Edwards）在记者面前对这些可爱的同伴们做出了着名的评价。

“这些搞游泳的太可怕了。他们完成了自己的比赛之後，就呆在运动员村里，在最後几天里没日没夜地开派对，”他说。

“他们中90%的人都拿不到奖牌，他们就是来享受运动快乐的。如果这些人由於自己完成了比赛，闹到凌晨两点才回来，还把我吵醒了的话，我绝对会搬出运动员村的。”

接下来当然就是性行为了。在悉尼奥运会上，免费供应的安全套消耗一空。这一次，奥组委专门提供了15万个安全套。

即使是在禁止酒精入内的运动员村，出格故事也是奥运会种种传奇的一部分。媒体是不能进入运动员村的。正如赌城拉斯维加斯一样，有人说，在里面发生的故事，就只会永远地留在里面。

“我可以说，70%到75%的奥运会选手会有，”美国游泳冠军罗切特（Ryan Lochte）在赛前ESPN杂志问及有关运动员村会发生多少起性行为的时候，他这样告诉他们。“嘿，有时你就会做你想做的事儿。”（完）

编译： 林秀峰 发稿：王燕焜

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