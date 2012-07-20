沙排女将 下雨你们也穿比基尼吗？

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透7月19日伦敦电（记者 Estelle Shirbon）--- “你们能保证下雨也会穿比基尼打比赛吗？”这是奥运会英国女子沙滩排球女将在周四的赛前新闻发布会上遇到的第一个问题。由此可瞥见人们对这项运动的第一印象。
“在这样的天气下，我们不能保证什麽，”队员之一萨拉·丹弗尼（Zara Damphney）说，巧妙地把话题转向天气，避开了记者的问题，这是典型的英国人的做法。
但是这个回答并没有让提问的英国《太阳报》男记者满意，他再次向她们提问，并要求她们保证一定会穿比基尼。
“显然，如果天气比较冷，我们肯定会加衣服，但如果太阳出来了，我们就可以穿比基尼。”丹弗尼说。
这个问题符合《太阳报》一贯风格。这个报纸周一到周五每天都会推出一个“三版女郎”，在第三版刊登上空的年轻女性的照片。（完）
编译： 逯璐 发稿：王燕焜
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