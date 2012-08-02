吕小军、陆浩杰举重77公斤级包揽冠亚军

路透伦敦8月1日电（记者William James）---中国选手吕小军获得男子举重77公斤级金牌，并打破两项世界纪录，他的队友陆浩杰带伤摘得银牌，中国男举出师不利後取得了强劲反弹。

这是连续第二天中国男举重队员轻松夺冠，扞卫了中国男举的荣誉，而在伦敦奥运前两场男子举重比赛中，金牌都被朝鲜队摘得。

“这周中国队输了，但是现在我们已经报仇了。我们想拿到金牌和银牌，现在我们得到了。”在男子77公斤级比赛中获得第二名的陆浩杰说。

在周二的比赛中，中国队友林清峰轻松获得男子69公斤级别的金牌。

吕小军在比赛中以抓举和挺举两项总成绩379公斤夺取金牌，比自己在三年前世锦赛上创造的总成绩世界纪录多出1公斤，同时抓举175公斤的成绩也打破了抓举世界记录。

陆浩杰尽管左侧前臂受伤，仍以360公斤的总成绩获得银牌。

陆浩杰在挺举第一次试举之後已经稳坐第二名的位置，由於受伤，他不得不降低之後挺举的重量，无法和吕小军抢夺金牌。

古巴选手罗德里格斯（Ivan Cambar Rodriguez）最後一举结束後已获得铜牌，之後有两位选手向铜牌挑战但相继失败。

**滑石粉手印**

夺金之後，兴奋的吕小军把教练抱到了举重台上，教练全身都是白色的手印，沾满了举重运动员增加摩擦力用的滑石粉。

吕小军的总成绩原本可能更高，但由於裁判和工作人员的失误，上场时间耗尽，无法冲击抓举177公斤。

在队友陆浩杰放弃最後一次试举後，严格控制运动员试举时间的计时器根据规则被调为一分钟，没有给吕小军足够的时间，因此没能及时登场的吕小军被判试举失败。

“我觉得这是一次误解，由於交流不足，我们不知道只有这麽短的时间。”吕小军说。

然而，吕小军对此并不难过，这两名运动员在领奖台上互相拥抱并且高度评价对方的表现。

“非常完美，非常完美……他不仅仅拿到了金牌，而且还打破了世界纪录。”陆浩杰这样评价他队友的表现。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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