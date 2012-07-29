Olympics-Women's weightlifting 53kg featherweight snatch results

LONDON, July 29 Women's weightlifting 53kg
snatch results.
Results Table
Snatch C&J Overall
1. Zulfiya Chinshanlo (Kazakhstan) 95 131 WR 226 OR
2. Hsu Shu-Ching (Taiwan) 96 123 219
3. Cristina Iovu (Moldova) 99 120 219
4. Citra Febrianti (Indonesia) 91 115 206
5. Iulia Paratova (Ukraine) 91 108 199
6. Rusmeris Villar (Colombia) 87 109 196
7. Aleksandra Klejnowska (Poland) 84 112 196
8. Nguyen Thi Thuy (Vietnam) 85 110 195
9. Yu Weili (Hong Kong, China) 90 105 195
10. Inmara Henrriquez (Venezuela) 81 113 194
11. Julia Rohde (Germany) 85 108 193
12. Kanae Yagi (Japan) 82 109 191
13. Joanna Lochowska (Poland) 84 107 191
14. Dika Toua (Papua New Guinea) 79 95 174
15. Helena Wong (Singapore) 61 73 134
. Yuderqui Contreras (Dominican Republic) DNF
. Zhou Jun (China) DNF
. Aylin Dasdelen (Turkey) 91 DNF