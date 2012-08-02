吕小军、陆浩杰举重77公斤级包揽冠亚军

在奥运会周三男子77公斤级举重的比赛中，中国选手吕小军获得冠军，并打破两项世界纪录。他的队友陆浩杰左侧前臂受伤，但仍带伤摘得银牌。古巴选手罗德里格斯获得该项目铜牌。中国男举出师不利後取得了强劲反弹，在伦敦奥运男子举重最初两个级别的比赛中，金牌都被朝鲜队摘得。图为吕小军与他的教练庆祝胜利。