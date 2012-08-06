女运动员：我们不是胖 我们很健康

路透伦敦8月6日电（记者 Belinda Goldsmith）---美国女子举重运动员曼戈尔德（Holley Mangold）体重达346磅（合157公斤），她很自豪自己是本届奥运会上最重的女性选手。

22岁的曼戈尔德参加的是女子75公斤以上级的举重比赛，她是逐渐增多的一群对公众的嘲讽表示不满的女运动员之一，因为公众讥讽她们的身材和形象，而不是关注她们的健壮和运动技巧。

在2012年奥运会上，好些女性运动员都在评论家指称她们肥胖後迅即地予以回击，这其中包括女子七项全能冠军、英国选手恩妮斯（Jessica Ennis）、澳大利亚游泳选手琼斯（Liesel Jones）以及巴西女子足球队的队员们。

对於曼戈尔德而言，她的体重反倒是一件值得骄傲的事。

“我和我的队友罗伯斯（Sarah Robles），我都认为我们都展示出了这样一点，任何胖瘦大小都可能成为运动健将，”曼戈尔德这样说道。她的Twitter个人资料上标写着这样一条口号：“热爱生活，热爱大块头！”

“我并不是说每个人都要去做运动员，我只是说一个运动员可以有不同的样子。”

三个星期之前刚受过腕关节伤势困扰的曼戈尔德在周日14人参赛的女子75公斤以上级举重中名列第十。她效力全美橄榄球联盟(NFL)纽约喷气机队的哥哥Nick也到场观看了比赛。而其队友罗伯斯在这场比赛中排名第七。

2012年的这届奥运会被誉为是“女性们的奥运会”，因为它首次有女性选手出席所有项目的比赛，而且每个国家代表团都希望这会给体育运动立下典范、提高女性选手在体育活动中的参与度。

致力於吸引更多女性参与体育运动并建立其自尊心与自信心的英国慈善机构女性体育与健康基金会（WSFF）表示，在14岁年龄段的英国女孩中，只有12%的人做到了其推荐指南上要求的足够运动量。

WSFF首席执行官蒂波斯（Sue Tibballs）说，她们的研究发现，对形象的负面观点往往是女孩们参加体育运动的一大阻碍；因为流行文化告诉她们，保持苗条是最重要的，而不是健康。

她认为，这种对於身体形象的负面影响还体现在了奥运会的女性选手身上。她们以健康的身材处於竞技的巅峰状态，但仍遭到炮轰称其体型肥胖。

**饮食失调**

“女性选手会经常得到对於她们外表的评论，而男选手则不会，”蒂波斯说道。

“这也确实给她们增加了压力。她们中的许多人已经对於食物有着错乱的态度，因为她们身处的人为控制进程中，体重是一个关键因素。”

英国铁人三项选手艾维尔（Hollie Avil）参加过2008年的北京奥运会，她就在五月退出了一些高规格的赛事，以保证自己从饮食失调的困扰中恢复过来。在被教练告诉她实在太胖了之後，艾维尔就深陷於乐这种企图控制体重的饮食失调之中。

蒂波斯称，令人难以置信的是，在奥运会前，一位英国高级体育官员声称长着结实腹肌的伦敦奥运海报女郎恩妮斯体重过重。

26岁的恩妮斯在周六为英国增添了一枚金牌。

澳大利亚的游泳三冠王琼斯的形象也在奥运会之前遭到国内媒体的质疑。他们觉得她看起来没有2008年北京奥运会时那麽健康了。

这在她的队友和网民中间引起了愤怒反应。他们争论起有关体型的话题，以及什麽是健康什麽是肥胖。

“我对澳洲媒体指责作为我们最伟大奥运选手之一的琼斯感到尴尬。我们应该支持她们，而不是拖她们後腿，”游泳队友施兰格（Melanie Schlanger）在Twitter上发言道。

“无论如何，你不能仅仅只从外观判断谁健康与否。我们干脆什麽也不要去批评。”

琼斯助澳大利亚队在伦敦奥运会的混合泳接力项目上取得一枚银牌。

在本届奥运会取得一枚铜牌的英国游泳选手阿德灵顿（Rebecca Adlington）告诉记者，在奥运期间她不会去看Twitter的评论，因为对她外表的侮辱太多太多了。

在0-5惨败给巴西女子足球队後，喀麦隆队的主教练称其对手“太重了一点”。

英国女子举重选手史密斯（Zoe Smith）回击了Twitter上说她“女同性恋”“假小子”等言论。她批评其“沙文主义，猪头，他们因为我们比他们强壮……而怂了”。她因此赢得了好些崇拜者。

“我们并不会为了看上去身材火辣而去减肥，”18岁的史密斯说道。她在女子58公斤级居中比赛中名列第12，并创下一项英国新纪录。

“我们，哪怕是只有一点自信心的女人们，都应该更希望我们的男士朋友们敢于面对这样一个事实：那就是我们一点儿也不孱弱。”（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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