奥运官员反驳媒体刻薄批评 伦敦奥运气氛升温

美国重登金牌榜首 女运动员功劳大
路透伦敦8月12日电(记者Steve Keating)---伦敦奥运会落下帷幕，美国队再一次登上奖牌榜榜首，这一次美国队挥手告别菲尔普斯这位史上最能拿金牌的运动员，同时迎来了一批将继续参加里约热内卢奥运会的年轻新人。
路透伦敦7月22日电(记者Mohammed Abbas)---奥运会组织者周日反驳持续数周的针对奥运会的负面报导说，而随着开幕式的临近，公众的兴奋之情现在已经压过了对筹办过程中的失误和支出的批评。
刻薄批评而着称的英国媒体曾重点报导了将於7月27日至8月12日期间召开的奥运会存在的安保和交通问题，但另一方面，随着成千上万的民众迎接奥运火炬在伦敦的传递，正采取了一种更积极的态度。
“我认为，我们作为一个国家、一个城市正在经历的一切，是大幕开启之前一种正常的心理上的自我压抑，而随着奥运大幕在即将周五拉开，兴奋高涨，这一切就会慢慢消减。”伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)对BBC记者说。
“气氛显然正在发生变化，人们已经为奥运火炬的到来感到兴奋....笼罩在伦敦上空的奥运怀疑论的阴霾即将散去。”约翰逊市长随後对天空电视台(Sky News)记者说。
周六成千上万的英国民众聚集在伦敦街头一睹奥运火炬的风采，这是奥运火炬在英国传递的最後一站，周日，奥运火炬到达了正对着大本钟和议会大厦的伦敦眼摩天轮的最顶端。
在接下来的几天里，火炬将继续造访伦敦市内的宗教、政治和皇家地标，整个传递活动将在位於东伦敦奥运圣火台被点燃而达到高潮。
奥运会的筹备阶段，一直被持续的雨水、以及无法雇佣足够的安保人员的问题所困扰着，政府最终不得不抽调额外的军事人员来弥补奥运安保人员的缺口。
交通运输延误同样困扰着奥运会，边境官员计划在7月26日举行罢工，英格兰中部的火车司机也打算在8月6日至8日行动起来。建於19世纪的伦敦的地铁网络，将难以应付数以万计的奥运游客的交通需求。
“惨败，混乱和危机”
伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科(Sebastian Coe)在英国《每日邮报》撰文称，说“惨败，混乱和危机”这几个词现在被记者们频繁使用，他们还把奥组委描述成“功能失调”。
“有时你也会反驳，因为这些报导完全罔顾事实……你忍不住向每一位提问者一遍遍解释，‘放轻松，我们将举办一场最伟大的体育盛典’。”塞巴斯蒂安·科说。
英国媒体将在周日汇入奥运大潮，不仅将大篇幅地报导奥运火炬在伦敦的传递，还会发放奥运指南和增刊。
“让奥运派对开始吧”，《星期日泰晤士报》在社论中说，《星期日电讯报》则希望读者“庆祝一个联合的世界”。
然而，紧张的情绪依旧笼罩着伦敦奥运，今年是“慕尼黑惨案”发生40周年，在1972年慕尼黑奥运会上，巴基斯坦枪手枪杀了11名以色列奥运选手。这也随时提醒着奥运会面临的严峻的安保形势。
“奥运会的巨大吸引力是天然的，尽管这里没有有形的警报器。准备就绪和警惕是必要的……毕竟历史上曾发生过慕尼黑惨案那样的事情。”以色列国防部长巴拉克(Ehud Barak)对记者说。(完)
编译：陈昭 发稿：王燕焜
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