误配韩国国旗 朝鲜女足愤怒罢赛

路透7月26日电（记者 Mike Collett/Mike Collett-White）---周三，伦敦奥运会第一个比赛日爆出一场令主办方尴尬的乌龙。在朝鲜队与哥伦比亚队的女子足球比赛上，朝鲜被主办方工作人员配上了死对头韩国的国旗。

这个错误促使朝鲜队员愤然离场。在苏格兰城市格拉斯哥（Glasgow）举办的这场比赛在暂停了一个多小时之後，才得以继续进行。

奥运主办方本希望提前两天开始的足球比赛可以占据媒体的报导，可是却因这场事件羞红了脸，向“非常不满”的朝鲜代表团致歉。

唯一的一丝安慰是，朝鲜队以2比0赢得了比赛。较早时候，东道主英国队在与新西兰的较量中取胜，为这场在伦敦举办的全球盛会启动了一个梦幻开局。

自1950到1953年的那场战争以来，朝鲜和韩国就一直势不两立。两国的运动员们还将在男子兵乓球项目的首轮比赛中展开对阵。

成千上万身处奥林匹克公园的媒体记者和运动员们都在为7月27日至8月12日的比赛摩拳擦掌，而发生的另一起意外加剧了这里不安的氛围：希腊三级跳远运动员帕帕里斯图（Paraskevi Papachristou）因在微博网站twitter发表种族歧视言论遭到希腊奥委会除名，无缘伦敦奥运。

她随後的道歉无人问津。希腊奥运代表团团长科维洛斯（Isidoros Kouvelos）对此表示：“她犯下了一个错误，而在生活中，我们一辈子都得为自己的错误买单。”

兴奋剂问题往往处於人们关注的焦点，九名田径运动员因被查出使用了伦敦奥运违禁药物而受到了禁赛的处罚。

其中包括摩洛哥知名的马拉松选手高穆里（Abderrahim Goumri），他们都是在运动员生物护照计划（ Athlete Biological Passport ）的兴奋剂检测项目协助下被检测出的。这个项目计划将在伦敦奥运会上首次运作。

此外，另一名摩洛哥马拉松选手、世界室内锦标赛银牌得主塞尔苏利（Mariem Alaoui Selsouli），因为在禁药检验中一种禁用利尿剂呈现阳性反应，也将无缘本届伦敦奥运会。（完）

编译： 林秀峰 发稿：王燕焜

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