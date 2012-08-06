在周日伦敦奥运会男子100米决赛中，“飞人”博尔特以9秒63的成绩成功卫冕，并打破奥运会纪录。他的队友“新科飞人”布雷克以9秒75的成绩摘得银牌，美国名将加特林获得第三。博尔特在赛後接受采访时说，“你们当中的一些人怀疑我，我只能用表现来告诉世界我是最棒的，我距离成为传奇仅有一步之遥。”