开幕式回顾英国历史 伦敦奥运会正式盛装开场

路透伦敦7月28日电（记者 John Mehaffey）---英国女王伊丽莎白二世在客串参演了开幕式演出後宣布了伦敦奥运会正式开幕。这场令人炫目的盛大开幕式旨在表现英国这个现代运动发源国家伟大和离奇的一面。

从不列颠王国的英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰飘来的童声合唱开启了这场充满了草地、钢厂和”百万像素“等元素的盛大历史剧演出。现场的六万名观众以及约为数十亿的全球电视机观众观看了这场开幕盛典。

他们当中的许多人注意到了86岁的女王伊丽莎白二世的一段视频。在其中，她放下王室成员架子，和詹姆斯·邦德（James Bond）扮演者丹尼尔·克雷格（Daniel Craig）一道登上直升飞机飞跃白金汉宫。女王今年刚刚庆祝登基60周年。

一段剪辑的影片中，女王和邦德的替身双双从高空跳伞飞向奥运主体育场。片刻之後，她就亲自在体育场里亮相了。

“英国是现代体育的摇篮，”国际奥委会（IOC）主席罗格（Jacques Rogge）告诉记者。“你们在十九世纪下半叶发明了现代体育运动。”

为了突出这一点，五天前刚取得环法自行车赛（Tour de France）冠军并且有望在伦敦为英国再添公路赛金牌的布拉德利·威金斯（Bradley Wiggins）敲响了世界上最大的调音大钟，宣告了开幕式的正式上演。

作为英国足球象征的贝克汉姆（David Beckham）曾经在说服IOC将奥运会主办权授予伦敦时立下了汗马功劳。今天，他手持奥运火炬，在泰晤士河上乘坐快艇急速前进。

在一场简洁的戏剧中，巨大的发出炽热白光的奥运五环缓缓升起，全场一下子变得鸦雀无声。它们被气象气球带入高空，将一直飞入平流层去。这个巨大的奥运五环是在开幕式上象征性地从典型的英国式钢厂中生产出来。

接下来的17个比赛日中，来自204个国家和地区的超过一万名的运动员将欢聚于这个世界上唯一一个举办了三届奥运会的城市里，在26类体育大项上展开激烈角逐。

他们中的大多数人加入到了这场按字母顺序登场的国家代表团入场式中。其中还包括来自突尼斯、利比亚和也门的运动员；这是他们的国家在经历“阿拉伯之春”推翻独裁者获得新生後参加的首次奥运会。

文莱和卡塔尔的代表团都是由本国历史上第一位参加奥运会的女运动员带领入场。沙特阿拉伯代表团也派遣了女性运动员，仅有的几个未派过女运动员参加奥运会的国家也不复存在。

皇室成员

在昨天早些时候的招待会上，英国女王伊丽莎白二世详细介绍了自1896年第一届现代奥运会在雅典召开以来，她的家族在奥林匹克运动中扮演的角色。

“这将是在伦敦举办的第三届奥运会。我的曾祖父曾在伦敦白城体育场宣布1908年奥运会开幕。而我的父亲在温布利体育场宣布1948年奥运会开幕。而今晚，我将非常荣幸在伦敦东区的斯特拉特福体育场宣布2012年伦敦奥运会开幕，”女王说。

“最近几个月来，英伦三岛的许多民众都感受到了奥运圣火在英国传递所带来的持续高涨的兴奋之情。圣火传递经过村庄和城镇，人们以家庭和社区为纽带都被团结在了一起。

“我认为，这种团结精神，正是奥林匹克精神的重要组成部分。英国人民应该为他们在保持这种宝贵精神的活力上所发挥的作用而感到自豪。”

奥运开幕式的创意，受到了莎士比亚名剧《暴风雨》的启发，以及莎翁晚年对於衰老和死亡的思考。开幕式的表演预计将花费2700万英镑(4200万美元)。

儿童始终是这场开幕式中的主角，开头是少年唱诗班在英格兰、苏格兰、威尔士以及北爱尔兰的秀丽风光中的画面出现在体育场的巨型屏幕上，四首英国传统民歌交织在一起，形成一幅动人的英国式的音乐画卷。

奥斯卡获奖导演丹尼·博伊尔(Danny Boyle)执导的这场开幕式回顾了英国历史，从田园神话般的生活开场，随着威廉·布雷克(William Blake)的诗句“英格兰绿色和舒适的土地”，悠闲的生活迅速由拔地而起的工业革命的“黑烟滚滚的熔炉”而取代，随後，熔炉锻造成一个圆环，与其他四个漂浮的气球一起构成了奥运五环。

一连串的变换把整个体育馆变成了一个由成千上万的“像素”构成的巨大屏幕，屏幕上出现“互联网之父”、英国人蒂姆·伯纳斯-李（Tim Berners-Lee）说的一句话：“这是属於每个人的。”

开幕式表演包括了超现实主义甚至是幽默的笔法折射出英国的历史成就，尤其是社会改革和艺术方面的成就。前披头士成员保罗·麦卡特尼（Paul McCartney）为开幕式的表演画上句号。（完）

编译：林秀峰/陈昭/逯璐 发稿：王燕焜

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